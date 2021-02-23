1 марта 2021

В этот день, 1 марта 1938 года, в небольшом селе под Киевом родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых любимых публикой актёров советского кино. Правда, до этого ему ещё нужно было дожить. В полном смысле слова. Когда малышу исполнился всего лишь месяц, он где-то подхватил коклюш. Не зная, как лечить ребёнка, отец взял младенца на руки и в отчаянии долго шёл с ним по длинной сельской улице, пока вдруг не повстречал незнакомую бабушку. Остановив мужчину, она сказала: «Если хочешь спасти сына, каждое утро в 4 часа ходи с ним вокруг болота…» «Отец послушал её, — вспоминал потом Борислав Брондуков. — И каждое утро ходил со мною на руках вокруг болота, выделявшего йодистые испарения… Так я тогда и вылечился».

Это испытание было далеко не единственным в жизни человека, которого критики черед много лет начали называть не обидным для него определением — комик с грустными глазами. Как оказалось, юмором он обладал от природы. И в школе это сразу все начали подмечать, и в Киевском горном техникуме, который на редкость смышленый парнишка вскоре закончил, и на столичном заводе «Арсенал», где поначалу довелось ему работать. Вот там-то, в заводской самодеятельности, на Брондукова и обратил внимание преподаватель Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого: «Да вам, молодой человек, просто необходимо стать артистом. У вас ведь настоящий талант…» Так он стал сначала студентом этого института, а после его окончания и актёром киностудии имени Довженко.

Одни считали Брондуков «форменным недоразумением», другие — «недотёпой», третьи — артистом второго плана, которому главных ролей не видеть, как своих ушей. Знаете, наверное, каждый из них был в чём-то прав. Одного лишь все они не учитывали — редкого таланта и уникального обаяния, которым безусловно обладал Брондуков. Сначала это почувствовали в нём такие известные режиссёры, как Сергей Параджанов, Леонид Осыка, Виктор Мережко и Николай Мищенко. Затем это восторженно восприняли уже миллионы любителей кино. Его, на первый взгляд, малозаметные роли в фильмах «Вий», «Каменный крест», «Здравствуй и прощай» были малозаметными только на первый взгляд. Публика полюбила Брондуков сразу и навсегда. Ну, а после съёмок в картинах «Афоня», «Табор уходит в небо», «Гараж», «Осенний марафон» и особенно «Вас ожидает гражданка Никанорова» на Брондукова заслуженно свалилась всенародная слава и признание. Кстати, в последнем фильме, в том самом, с Натальей Гундаревой, он сыграл главную роль. Первую и единственную главную роль в своей артистической карьере. Но, скажите, разве его не главные роли в других картинах были менее заметными? Разве роль полицейского инспектора Лестрейда в блестящем сериале о Шерлоке Холмсе померкла на фоне игры Василия Ливанова и Виталия Соломина?..

Брондукова практически никто не называл по имени так, как было записано в паспорте. Газетчики почему-то окрестили его Брониславом. Друзья звали Борей. Катя, вторая жена, ласкано называла Броней. Катя ему была дана Богом — как компенсации за все прежние испытания и как спасательный круг на предстоявшие жуткие мучения. Они прожили вместе ровно 30 лет и 3 года. И более верного и надёжного друга в жизни своей Брондукову встречать не приходилось. С её появлением он перестал пить. С её появлением он обрёл второе дыхание в творчестве. С её любовью и вниманием ему посчастливилось пережить все три инсульта, свалившиеся на его голову буквально один за другим. Ему, обездвиженному и немощному в результате болезни, было неимоверно тяжело доживать свой непростой век. Но страшно даже представить, как это всё происходило бы, если бы рядом с ним не было его прекрасной Екатерины… Он ушёл из жизни 10 марта 2004 года. Но даже сейчас, по прошествии стольких лет, Брондукова нельзя вспоминать без улыбки. Просто невозможно. Никак. Не получится. Таким светлым и смешливым человеком запомнился он навсегда.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.