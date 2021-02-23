2 марта 2021

Наш сегодняшний герой — Дэниел Роутон Крейг, более известный всему миру, как агент 007 (ну, тот, который «Бонд… Джеймс Бонд»), родился 2 марта 1968 года в Честере, в 25 километрах от Ливерпуля. В этом замечательном старинном городке в западной части графства Чешир мне доводилось несколько раз бывать в разное время. Более того, каждая поездка туда непременно заканчивалась пополнением нашей фарфоровой коллекции редкими фигурками производства (вы не поверите) испанской мануфактуры Lladro, столь давно и искренне обожаемой мною. Так вот именно в этом уютном городке на берегу красивой речки Ди как раз и проявились первые таланты будущей звезды мирового кино. Там он в шестилетнем возрасте начал заниматься музыкой. Там он с раннего возраста увлёкся игрой в регби, и, кстати, не оставляет этого увлечения до сих пор. Точно так же, как и не перестаёт болеть за свой любимый футбольный клуб «Ливерпуль», которому остаётся преданным всю свою сознательную жизнь.

А вот актёрской карьере, начало которой положило поступление Крейга в лондонский Национальный Молодёжный театр, он по нынешним меркам посвятил себя достаточно поздно. Снимаясь в небольших сериалах для британского телевидения, Крейг мог бы ещё долго оставаться в тени своей профессии, если бы в 2001 году ему не повезло сняться в фильме «Лара Крофт: расхитительница гробниц». 33-летний Дэниел, сыгравший там роль соперника Анджелины Джоли — Алекса Уэста, наконец-то, был замечен серьёзными режиссёрами и продюсерами. Тут же посыпались интересные предложения, завершившиеся съёмками в таких заметных картинах, как «Проклятый путь» Сэма Мендеса, «Сильвия» (с Гвинет Пэлтроу) и нашумевший политический триллер Стивена Спилберга «Мюнхен», где Крейг сыграл роль агента израильской разведки Моссад.

Ну, а уже широкую известность и всеобщее признание актёру принесла роль агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Казино «Рояль», премьера которого состоялась 17 ноября 2007 года. Следует заметить, что кастинг на эту роль (продюсеры сериала называли её «жанрообразующей»!) продолжался невероятно долго. И решение выбрать на неё Дэниела Крейга вызвало неоднозначные споры и среди профессионалов, и среди любителей популярнейшего сериала. Многие указывали на «явное несоответствие» Крейга образу полюбившегося всем киногероя — светлые волосы, голубые глаза, рост ниже 185 сантиметров и даже «излишняя» мускулистость. Но публика приняла нового Джеймса Бонда «на ура». И вскоре за этим последовали его съёмки в следующих фильмах бондианы — «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр». Успех всех этих картин был настолько велик, что сегодня кинофраншиза о Джеймсе Бонде входит в топ-3 самых кассовых за всю историю кино, уступая только киновселенной Marvel и «Звёздным войнам». К слову Крейг снимался и в «Звездных войнах» («Пробуждение силы», штурмовик FN-1824).

Пребывая в расцвете творческих сил и возможностей, а также поддерживая прекрасную физическую форму, Крейг продолжает сниматься в популярных сериалах (Джеймс Бонд в фильме «Не время умирать», 2021), влюбляться в красивых женщин (тайный брак с актрисой Рэйчел Вайс, 2011) и производить на свет милых его сердцу деток (дочь, 1 сентября 2018). А ещё он по-прежнему увлекается спортом и сотни тысяч долларов тратит на благотворительность. За что его обожают все, включая английскую королеву, с которой они вместе участвовали в торжественном открытии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Он любит повторять: «Всё, что у меня есть, это моя жизнь, и мне надо с ней что-то делать. Посмотрим, что из этого выйдет…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.