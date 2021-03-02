5 марта 2021

В 1989 году в стремительно разваливающемся Советском Союзе не было, пожалуй, ни одного взрослого человека, который не посмотрел бы хотя бы один раз только что вышедший на экраны фильм Петра Тодоровского «Интердевочка». Многие смотрели его по несколько раз, не веря в то, что у нас начали снимать ТАКИЕ картины. Молодёжь в возрасте до 18 лет в то время пускать на подобные фильмы запрещалось категорически, однако это только подогревало интерес подростков к неизведанному. И они чего только не придумывали, лишь бы каким-то образом проникнуть на просмотр нашумевшей картины.

В главной роли — девушки, сами знаете, какого поведения — снялась 38-летняя Елена Яковлева. Она в то время была актрисой то ли театра «Современник», то ли театра имени Ермоловой. Почему «то ли»? Да потому, что она так часто переходила из одного театра в другой, что не все успевали запомнить, в каком из них она работает сейчас. Вообще-то безумная идея жены Тодоровского Миры снять фильм о валютной проститутке в Советском Союзе (!?) поначалу вызывала неприятие у всех, включая самого Петра Ефимовича, заявлявшего что-то типа «Да ни за что!» Практически таким же «Да ни за что!» исполнительница главной роли отказывалась участвовать в сценах, которые принято именовать «постельными». Одни лишь профессиональные проститутки, промышлявшие под «интуристовскими» гостиницами, сами приезжали на киностудию «Мосфильм» и предлагали снимать их в фильме бесплатно. Деньги они зарабатывали в другом месте, а здесь жаждали получить славу и признание. Кстати, как потом вспоминал Тодоровский, одна такая девушка рассказывала ему о своём еженедельном заработке в 7 тысяч (!) рублей в то время, как месячная зарплата известного кинорежиссёра составляла 300 рублей…

Несмотря на разгромные статьи в советской прессе, фильм имел огромный успех. В том числе и финансовый. Кассовые сборы составили 41 миллион рублей! «Интердевочка» была признана «фильмом года», а исполнительница главной роли не только по версии журнала «Советский экран» стала «актрисой года», но и на кинофестивале в Токио получила приз в номинации «Лучшая актриса».

Тут следует заметить, что Елена Яковлева и до этого громкого успеха уже успела сняться в целом ряде фильмов, вызвавших зрительский интерес: «Плюмбум, или Опасная игра», «Время летать», «Полёт птицы». Ну, а после «Интердевочки» её просто засыпали предложениями. Только Тодоровский за короткое время снял Яковлеву ещё в трёх фильмах: «Анкор, ещё Анкор», «Какая чудная игра» и «Ретро втроём». А затем актрису ждал новый виток славы. И связан он был с исполнением ею роли следователя Насти Каменской в телесериале по книгам А. Марининой…

Сегодня Елене Яковлевой, родившейся, кстати, 5 марта 1961 года в городе Новгород-Волынском Житомирской области, исполняется 60 лет. Она с самого детства мечтала лишь о том, чтобы овладеть актёрской профессией. Перед окончанием средней школы в Харькове в 1978 году Лена вместе с любимой учительницей (на спор!) написала на листике свою заветную мечту и заклеила в почтовый конверт.

Когда через много лет они встретились и этот конверт открыли, радости обеих не было предела… Она долго шла к этой цели. Очень долго. Через множество испытаний и даже ошибок. Но ей удалось своего добиться. И это, наверное, самое главное во всей этой истории.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.