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«Фарфоровые» истории
7 марта 2021
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2008
Скульптор: Ernest Massuet
Размер: 22×27 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

В начале 1980-х годов, когда я работал в киевской «Вечёрке», был у меня такой затяжной период, когда денег на жизнь катастрофически не хватало. В принципе, тогда все так жили — от зарплаты до зарплаты. Сначала одалживали друг у друга «до получки», а потом, когда день долгожданной получки наступал, быстренько раздавали долги и… снова начинали одалживать. И решил я тогда немного подзаработать. На первом канале Украинского телевидения. Благо, работал там мой однокурсник, который однажды рассказал, что у них в детской редакции вечный дефицит интересных материалов для вечерних передач. А тогда, если помните, была на УТ-1 такая многолетняя традиция по вечерам перед выпуском новостей рассказывать детям разные увлекательные истории. Назывались эти короткие программы для детей так — «На добраніч, діти!» и «Катрусин кінозал». Так вот, как раз для этих передач я и подрядился писать разнообразные тексты.

Звичайно ж, українською мовою. Ба більше, у віршованій формі.

Стихи были лёгкими для детского восприятия, но при этом обязательно — со смыслом. Сопровождались они незатейливым видеорядом. Громко сказано, конечно, видеорядом. Просто одна за другой на экране менялись нарисованные профессиональным художником картинки, а мой текст озвучивал диктор за кадром. Не знаю, нравилось ли происходившее деткам, готовившимся ко сну и, сидя перед экраном телевизора, пытавшимся запомнить очередную «казочку», или нет. Но мне нравилось. И старшим моим детям тоже. Потому что каждый раз, получая на почте гонорар за эту «подработку», мы тут же отправлялись с ними в соседний хлебный магазин, где в кондитерском отделе (если повезёт!) можно было купить самый вкусный торт в мире. И это был отнюдь не «Киевский». А «Миндальный», который выпускался тогда небольшими партиями и купить его было большой удачей. В то время вообще-то большой удачей было купить всё, представлявшее интерес для измученных вечными дефицитами советских тружеников…

Тексты тех давно забытых уже моих телеисторий, конечно же, где-то затерялись. Но накануне Международного дня детского телевидения и радиовещания, который традиционно отмечается 7 марта, мне вспомнился один поучительный сюжет, который был использован при написании такой поучительной истории.

Однажды уставшему от ежедневной тяжёлой работы отцу двух маленьких деток приснился сон. Будто бы приходит он в магазин, за прилавком которого стоит сам Господь.

«Ты ли это, Господи?» — удивлённо спрашивает мужчина.

«Ты не ошибся», — отвечает Бог.

«А что же я могу купить в этом магазине?»

«Да всё, что твоей душе угодно».

«Ну, тогда, если это возможно, дай мне немного простого человеческого счастья», — просит посетитель и внимательно наблюдает за тем, как Господь отправляется за дверь, подыскивая то, чего так хотелось, наконец-то, ему получить.

Но, когда Господь протянул ему малюсенькую невзрачную коробочку с чем-то неведомым внутри, мужчина, даже не пытаясь сдержать удивление, невольно восклицает: «И это… всё?!» И слышит в ответ: «Всё, сын мой… А разве ты не знал, что в моём магазине продаются только семена?..»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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