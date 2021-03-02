8 марта 2021

В парижском аэропорту Ле Бурже, том самом, где много лет уже проводится престижный международный авиасалон, есть один не очень приметный памятник, вызывающий интерес разве что у людей, изучающих историю авиации. Хотя, по большому счёту, баронесса Раймонда де Ларош, в честь которой этот памятник установлен, заслуживает куда более пристального внимания искушённой французской публики. И, кстати, не только французской. Дело в том, что 8 марта 1910 года, сразу после успешно завершившегося экзаменационного полёта, баронессе была вручена лицензия на управление самолётом и удостоверение пилота под номером 36. Это означало, что в самой Франции, да и в мире в целом, появилась первая в истории женщина-лётчица.

Вообще-то дочь скромного парижского слесаря-водопроводчика Элиза Леонтина Дерош собиралась стать актрисой. И в результате таки стала ею. Но ни славы, ни денег на сценическом поприще ей, следует признать, добиться не удалось. Зато благодаря своей редкой привлекательности и ловко придуманному образу «баронессы Раймонды де Ларош» девушке удалось познакомиться с известным авиатором Шарлем Вуазеном. Шарль был первым в истории Франции пилотом и, как принято считать, шестым человеком в мире, поднявшимся в воздух на летательном аппарате. Именно Шарлю было суждено не только обучить недавнюю актрису всем премудростям авиационного дела, но и влюбиться в неё по уши. Настолько по уши, что когда он первый раз, доверившись её заверениям об осторожности, позволил девушке «чуть-чуть» проехаться по взлётной полосе, не успел и глазом моргнуть, как она уже взмыла высоко в небо.

В тот раз, правда, всё закончилось благополучно. Ну, а дальше «летающей баронессе» предстояло пережить немало потрясающих приключений. Причём, потрясающих её в полном смысле слова. Сначала в июле того же 1910 года во время соревнований в Реймсе Раймонда при посадке задела крылом самолёта дерево. В результате почти два года ей пришлось залечивать травмы.

Затем осенью 1912 года произошла автокатастрофа, во время которой находившийся за рулём автомобиля Шарль Вуазен погиб, а баронесса снова получила тяжёлые повреждения, но всё-таки выжила.

Затем, объехав с «летающим цирком» почти всю Европу, Раймонда в июне 1919 года установила «женские» мировые рекорды — на дальность и высоту полёта. А ещё через месяц её ожидало испытание, пережить которое первая французская лётчица так и не смогла. Во время полёта двухместного самолёта над аэродромом Кротуа, департамент Сомма, лётчик-испытатель (Раймонда была пассажиром) допустил ошибку, приведшую к трагедии… Впрочем, всем показалось, что она просто решила остаться в небе. Теперь уже навсегда.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.