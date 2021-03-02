9 марта 2021

9 марта 1500-го года из столицы Португалии — города Лиссабона — в Индию по пути, который проложил в 1497—1498 годах Васко да Гамма, отправилась флотилия, состоявшая из тринадцати кораблей. Командовал флотилией дон Педру Алвареш Кабрал, португальский адмирал, известный своим бесстрашием и отвагой. Кроме того, Кабрал слыл ещё и опытным мореплавателем. Именно опыт подсказал ему, избегая безветрия в регионе Гвинеи, где-то у островов Зелёного мыса, взять курс на юго-запад. Внезапно разыгравшаяся буря начала относить корабли на запад. Отчаянно борясь с сильным течением, флотилия адмирала Кабрала 22 апреля прибилась к берегу неизвестной земли. Решив, что это остров, адмирал назвал его Исла де ла Вера Круш — Остров Истинного Креста. Так произошло открытие Бразилии.

Торжественно присоединив новые земли к Португалии, адмирал Кабрал отрядил одного из капитанов в Лиссабон с посланием к королю, а сам продолжил путешествие в Индию. Через несколько месяцев в Вера Круш прибыли три каравеллы под командованием адмирала Гонсалу Куэлью, которому было поручено создать на новых землях укреплённые португальские поселения. Всего было создано 14 феодальных владений, получивших название капитании. Причём, некоторые из них по размеру были больше, чем вся Португалия. Таким образом система капитаний повлияла на формирование границ нынешней Бразилии.

Сам первооткрыватель новой страны адмирал Кабрал по дороге в Ост-Индию прошёл через суровые испытания, завершившиеся для него потерей половины флотилии. Однако задачу, поставленную перед его экспедицией, в результате выполнил успешно. Добравшись до Каликута и заключив там целый ряд выгодных торговых соглашений с местными князьями, он 31 июля 1502-го года с богатым грузом вернулся в лиссабонскую гавань. В 1503 и 1504 годах адмирал Кабрал совершил еще два плавания к берегам Бразилии. Благодаря привезенным с португальского острова Мадейра специалистам по выращиванию сахарного тростника, а также завезенным из Западной Африки тысячам негров-рабов, на землях Бразилии было налажено производство сахара, который стали с тех пор регулярно поставлять на европейский рынок.

Не стану подробно описывать все перипетии развития бразильского государства, пережившего множество войн и преобразований, вызванных борьбой за эти заморские владения, на протяжении нескольких веков продолжавшейся между Португалией, Испанией, Голландией и Францией. Это уже тема отдельного разговора. Для себя же, готовя эту необычную историческую справку, я неожиданно обнаружил, что во многих местах того первого путешествия, связанного с открытием Бразилии, мне посчастливилось в разные годы побывать. И в Португалии, и на островах Зелёного Мыса (называемых с некоторых пор Кабо-Верде), и на острове Мадейра, и, само собой разумеется, в Бразилии… Великое это дело, я вам скажу, окунуться в воспоминания, связанные со столь необычными местами.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.