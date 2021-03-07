10 марта 2021

10 марта 1910 года в Китае было официально запрещено рабство. Существовало оно там, по меньшей мере, ещё за 12 веков до нашей эры. И о том, каким это рабство было, мне не раз приходилось слышать, бывая в разных китайских городах и провинциях. Рабов в Китае раньше называли так — «одетые в красное». Это потому, что заклеймленные и с бритыми головами, закованные в железные ошейники, они были одеты в красные рубища — символ позорного наказания.

Обычно рабами становились пленники или осуждённые за различные преступления. Со временем начало процветать и долговое рабство. Акт продажи свободного человека в рабство, как и вообще акт покупки раба, оформлялся составлением покупного контракта, так называемого «даньшу», который хранился у рабовладельца. Освобождение раба могло быть осуществлено только путём уничтожения «даньшу». Кодекс практической морали, игравший в Китае важную роль, гласил о необходимости рабу иметь семью. Кстати, рабыни тогда почти ничем не отличались от младших жён, которые тоже приобретались путём покупки и подчинялись старшей жене. А рабы-мужчины нередко пользовались полным доверием господина. Тот же кодекс предписывал господам относиться к рабам по-доброму и даже ухаживать за ними, когда рабы заболевали…

В связи с сегодняшним необычным китайским праздником вспомнилась одна старинная притча, услышанная мною во время тогда ещё первого посещения Долины царей в египетском Луксоре. Однажды, собрав жрецов, фараон с вершины горы указал им на длинные шеренги рабов, закованных в цепи и медленно несущих по одному камню.

«Посмотрите, как медленно они выполняют свою работу! А рядом находятся ещё тысячи воинов, вынужденных их охранять. И всё потому что мы боимся бунта. И всех этих дармоедов мы вынуждены содержать, кормить, обеспечивать ночлегом. А они ведь ленивы и склонны к неповиновению…»

«Я знаю, как следует поступить, — фараон обвёл присутствовавших пристальным взглядом. — Сегодня, перед заходом солнца, объявите рабам, что я дарую им свободу. За каждый принесённый камень они будут получать по монете. Монеты можно будет обменивать на пищу, одежду, дома… На что угодно. Отныне здесь будут находиться только свободные люди!»

Прошло несколько дней. Фараон в окружении жрецов наблюдал за тем, что происходило на строительной площадке внизу. Бывшие ленивые рабы наперегонки тащили камни. Они теперь не были скованы цепью. Главной их задачей было заработать побольше монет. Им не требовалась охрана. Некоторые объединились в небольшие группы, соорудив тележки и перевозя на них крупные камни. Среди бывших рабов появились разносчики воды, еды и прочих необходимых вещей. «Они столько всего ещё смогут придумать, — с удовлетворением сказал фараон. — Они даже начальство начнут выбирать среди себе подобных. Пускай, что хотят, то и делают. Для меня главное — чтобы они продолжали таскать эти чертовы камни…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.