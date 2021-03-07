12 марта 2021

Иногда мне кажется, что я похож на девушку из старинной испанской притчи. Получив в наследство от бабушки большой запущенный сад, она решила дальний его угол, примыкающий к высокой каменной стене, украсить цветами. Пошла на базар, выбрала самые красивые кусты роз, посадила их вдоль этой стены — и начала ухаживать, каждодневно отводя полезному, как ей казалось, занятию немало времени. Кусты со временем окрепли. Появились первые цветы, радующие душу юной садовницы. Но цветов почему-то было так мало, что она даже усомнилась: а нужно ли тратить столько усилий на занятие, дающее столь скромные результаты?

И вот однажды в калитку постучал сосед, участок которого находился как раз по другую сторону высокой стены. Этот мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске, переехал в их посёлок всего лишь полгода назад и они ещё не были знакомы. Представившись, он попросил девушку последовать за ним. На своём участке он привёл её к той самой стене, давно уже разделявшей соседские домовладения. От удивления от увиденного девушка просто обомлела. Всё огромное пространство стены было заплетено ветвями её кустов, сплошь покрытыми прекрасными цветами. Это было чудо, в которое она поначалу даже не могла поверить.

«Я хотел вам выразить благодарность за эту красоту… Как вы сами понимаете, у меня нет возможности бродить по окрестным полям, наслаждаясь сказочными видами, окружающими это прекрасное место. Но благодаря вашим цветам мне словно открылся новый мир, мир удивительной красоты, ранее неведомый и недоступный…»

Тешу себя надеждой на то, что и мои усилия не напрасны. Сегодняшняя «фарфоровая история» является 1400-й. Рубрика, задуманная мною почти четыре года назад для ежедневного поздравления близких мне людей и читателей с днём рождения (для украшения формы подачи иллюстрируемая фарфоровыми произведениями из нашей коллекции), со временем обрела самостоятельную жизнь. На протяжении вот уже 1400 дней (без единого пропуска!) я выставляю эти, как мне по-прежнему кажется, никому не нужные истории, в слабой надежде на то, что, может быть, они сумеют порадовать глаз и согреть чью-то незнакомую душу.

Мне не видно, что происходит по другую сторону этой фейсбучной стены, но почему-то все ещё хочется верить, что труд сей не напрасен. Да и не труд это вовсе, а приятное удовольствие, приносящее в первую очередь радость мне самому. Тем более, что пройдёт ещё каких-то 100 дней — и после появления очередных 100 историй я смогу вам доложить о том, что вся эта наша затянувшаяся на годы история, наконец-то, обретёт своё логическое завершение. И уже знакомые вам по прежним публикациям, а также другие тысячи прекрасных изделий самых знаменитых фарфоровых мануфактур займут свои места в стенах первого в Украине музея фарфоровых фигур, подготовка к открытию которого идёт в это время…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.