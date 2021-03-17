Як заощадити, обираючи домашній ноутбук

Раніше ноутбуками переважно користувалися люди, що активно пересувалися містом і прагнули працювати будь-де й будь-коли. Сьогодні їм віддають перевагу майже всі покупці, крім геймерів і шанувальників масивних ПК.

Ми поспілкувалися з представниками мережі магазинів техніки Eldorado щодо підбору моделей для домашнього використання й розваг.

Тож читайте у цій статі, який ноут купити, щоб дивитися фільми, грати у нескладні ігри й за потреби брати його із собою.

Розмір має значення

Мобільність — найголовніша перевага лептопа перед персональним комп’ютером. Враховуючи пряму залежність між діагоналлю дисплея й навантаженням на батарею, для мандрів і транспортування пристрою оберіть компактні моделі з діагоналлю 13−14 дюймів. Розглядати менші варіанти недоцільно, у такому разі краще вже віддати перевагу планшетові.

Щоб позбавитися будь-яких обмежень вдома, придивіться до ноутів із діагоналлю 15,6−17,1 дюйма — з ними ви отримаєте максимум задоволення від будь-якої взаємодії з контентом:

у динамічних ігрових баталіях;

переглядаючи фільм чи відеоролик;

працюючи з текстами й таблицями;

спілкуючись відеозв’язком із друзями чи колегами.

Що менша діагональ, то якіснішим видається зображення. Оскільки роздільна здатність відображає кількість точок на дюйм екрана, тож її високий рівень на маленькому дисплеї сприймається дуже реалістично.

Оптимальне залізо — запорука ощадливого вибору

Віддати перевагу потужнішим моделям у межах бюджету доцільно з кількох причин:

робота ноутбука буде більш динамічною в будь-яких програмах;

його актуальність триватиме значно довше;

ви матимете більше можливостей під час ігор чи роботи з графікою;

навіть за простих завдань ви будете задоволені, що обрали саме таку модель.

Якщо ігри для вас — то гаяння часу, а лептоп потрібен для зв’язку зі зовнішнім світом і перегляду контенту, вдалим вибором стане бюджетна й доступна модель, навіть минулого сезону.

Важливий критерій — пам'ять: оперативної повинно бути 4 ГБ чи більше, а об’єм жорсткого диска має відповідати вашим вимогам. Практично всі сучасні моделі пропонують від 4 гігабайтів оперативки, тож швидкість і плавність роботи пристрою гарантовані.

Бренд має значення

Щотижня ми бачимо анонси сучасних ноутбуків для різних споживачів. Виробники дивують новими можливостями, презентуючи прогресивні ноутбуки. У цих перегонах вже давно виграє той, хто запропонує збалансовані характеристики й прийнятну вартість.

Зазвичай цим приємно тішать китайські виробники, тому для домашнього застосування сміливо віддавайте перевагу моделям Huawei, Xiaomi, Redmi, Lenovo тощо.

Купуючи девайси від визнаних гігантів на кшталт HP, Dell, Asus, Apple, ви отримуєте більше можливостей, проте за дорожчу ціну.

Зверніть увагу на продукцію Apple — ці моделі функціонально вирізняються з-поміж інших, їх найчастіше обирають шанувальники бренду або власники смартфонів чи планшетів компанії.

Унікальна операційна система має закритий код, тож синхронізація даних й обмін файлами з іншими пристроями потребує деяких зусиль і спеціального програмного забезпечення.

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