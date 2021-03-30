«Мне хотелось семьи, но этого не произошло»: Михаил Заливако о своем участии в «Холостяке-11»

На СТБ в разгаре 11-й сезон романтического реалити «Холостяк», свою любовь ищет бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Известно, что 31-летний мужчина отличается отменной физической формой, покоряет горные вершины (не так давно поднялся на Эльбрус). Михаил — большой любитель кошек и фанат здорового питания. Главный герой реалити уже отличился своей решительностью и спонтанностью. Впервые за все время проекта ни одна девушка не покинула вечеринку знакомств. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Михаил рассказал, что привело его на «Холостяк», какие девушки ему нравятся и готов ли он к созданию семьи.

«У меня не было цели прикольно провести время или стать популярным»

— Михаил, с какими ожиданиями вы пришли на проект?

— С верой в то, что действительно могу встретить здесь свою вторую половинку. Я ищу искреннюю любовь. Ту, настоящую, за которой все гоняются, но не всем удается найти ее. И я готов поспорить с кем угодно, что на «Холостяке» встречу девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь. Знаете, у меня не было цели прикольно провести время или стать популярным. И мне действительно нравится то, что происходит на «Холостяке». Опыт отношений, который могу здесь получить, думаю, окажется очень важным.

— Значит, сейчас, находясь на середине проекта, вы не разочаровались?

— Нет! Я лишь утвердился в понимании, что нахожусь в правильном месте. Так получилось, что мне представился шанс найти любовь, и я решил им воспользоваться. Уверен, что все получится.

«Я ищу искреннюю любовь, - говорит Михаил. - Ту, настоящую, за которой все гоняются»

— Есть определенный типаж девушек, на которых вы сразу обращаете внимание?

— Девушки, с которыми я встречался до проекта, были совершенно разными -- и внешне, и по характеру. Рассудительные, спокойные, решительные, волевые. На проекте участницы часто сами проявляют инициативу, и для меня это как-то необычно. Но, с другой стороны, если женщине нравится мужчина, она подходит к нему и говорит «привет» — это же нормально. Вообще, я за баланс, когда в паре оба одинаково могут быть активными. Сам люблю проявлять инициативу по отношению к женщине. Мне так интереснее. Хочется добиваться избранницы, а не получать много внимания к себе. На самом деле, думаю, тут все зависит от воспитания.

— И как вас учили вести себя с девушками?

— Я был воспитан в понимании, что мужчина должен действовать. Именно ему полагается делать первый шаг. Хотя в сегодняшнем мире кажется абсолютно нормальным, когда девушка сама проявляет инициативу. Поэтому интересно наблюдать, как участницы ведут себя на проекте, стараясь завоевать мое внимание.

«Просто боялся совершить ошибку»

— Сейчас вы успешный бизнесмен. Но, наверное, так было не всегда?

— Конечно, все создавалось постепенно. Мой бизнес существует уже семь лет. Я занимаюсь грузоперевозками и таможенным оформлением. Первые годы было, конечно, тяжело. Возникало много проблем, с которыми прежде не приходилось сталкиваться: грузы воровали, они ломались, взрывались и даже горели. Случались моменты, когда у меня просто не было денег. Однажды меня кинул партнер, чеки оказались фальшивыми и пришлось платить из своего кармана водителям. Но это был крутой урок, который сработал, как хороший лещ по затылку (смеется). Сейчас все изменилось, я полностью владею ситуацией. Мне нравится то, чем занимаюсь. Это не однообразная работа, постоянно появляются новые задачи. Но главное -- мне не скучно. Надеюсь, моя избранница будет понимать специфику такой работы.

— И мириться с нюансами?

— Получается, да. Не скажу, что я работаю прямо на износ, но часто приходится задерживаться допоздна. Поэтому рядом со мной должна быть девушка-партнер. Хочу, чтобы она понимала меня и принимала мою работу. Конечно, при этом развивалась бы и сама, занимаясь любимым делом или хобби.

Михаил Заливако уверен, что на «Холостяке» встретит девушку, с которой сможет связать свою дальнейшую жизнь

— Так же, как вы, любила горы?

— На самом деле не могу сказать, что я такой уж заядлый альпинист. Просто в жизни есть время для определенных обстоятельств, когда хочется что-то поменять. Мне нужна была полная перезагрузка, и я поднялся на Эльбрус. Мы с группой пошли по пути первопроходцев — это непростая дорога, постоянные зигзаги. Дискомфорта добавляла непрекращающаяся метель. Знаете, во время восхождения голова работает совершенно по-другому. Ты находишься в новых сложных условиях, тебе тяжело. По сути, мне все время приходилось бороться с самим собой. Но здесь главное — ни в коем случае не останавливаться. Если остановился, уже проиграл. Из нашей группы, которая состояла из 13 человек, на вершину поднялось лишь трое. Кстати, тогда, стоя на вершине, я понял, что и к отношениям с женщиной нужно подходить с осознанностью и пониманием, чего ты хочешь.

— Вы очень спортивный. Давно занимаетесь физкультурой?

— С детства. Именно спорт сформировал мой характер. Сейчас увлекся кроссфитом и тяжелой атлетикой. На самом деле для меня не так важно, чтобы и девушка занималась спортом. Не буду заставлять свою избранницу ходить в зал, если она этого не хочет. Мне ведь не спортсменка нужна (улыбается). Можно выглядеть прекрасно и без изнурительных занятий в тренажерном зале.

— Ваши последние отношения до проекта…

— Они длились около трех лет. Моя избранница была доброй, беззаботной и женственной. Но в начале романа вообще не обращаешь внимания на мелочи, находишься в какой-то эйфории. Мне хотелось семьи, чтобы моя избранница тоже развивалась вместе с нашими отношениями и чувствами. Но это так и не произошло, и мы расстались.

— 11-й сезон «Холостяка» благодаря вам получил новые правила. И все же, почему вы решили не прощаться с участницами на первой вечеринке?

— Признаюсь, просто боялся совершить ошибку. Мне нужно было пообщаться индивидуально с каждой девушкой, чтобы понять, есть ли у нас будущее. Ведь, отправив кого-то домой сразу же, я мог упустить свою судьбу. А чтобы сделать выбор, первого впечатления недостаточно: оно может быть ошибочным. У меня должно быть время. Поэтому и не захотел прощаться ни с одной девушкой в тот день. В моей жизни не раз случалось, когда думал о человеке хорошо, а потом оказывалось, что жестоко ошибался.

— Но вы же понимали, что некоторые из участниц пришли на проект лишь за пиаром?

— Разумеется, у каждой девушки свои цель и мотивация участия в таком проекте. Но для меня было главным, зачем здесь нахожусь я. К тому же не исключал, что, если даже изначально мотивом девушки были не только чувства, в ходе проекта она может начать их испытывать и тогда уже не сумеет контролировать.

— После каждой церемонии роз вы оставляете большое количество участниц. Сложно прощаться?

— Да, особенно, если уже есть какая-то общая история. Но, с другой стороны, я знал, куда и зачем иду, понимал правила проекта. У меня нет каких-то конкретных критериев, по которым оставляю участниц. Просто прислушиваюсь к себе и своим желаниям. Руководствуюсь только сердцем.

— В разгар пандемии «Холостяк» лишен возможности путешествовать по разным странам.

— Да, поэтому в четвертом выпуске нам и пришла идея представить себя в другой эпохе. Если сейчас нет возможности реально перемещаться, то почему бы не попутешествовать во времени? Кстати, я с удовольствием переместился бы в Древнюю Грецию или пожил в Японии.

Участники проекта решили отправиться в путешествие во времени

— Все с нетерпением ждут момента вашего выбора и объяснения в любви.

— Знаете, что касается любви, то я очень многое вкладываю в это слово. На самом деле лишь однажды произносил заветное: «Я тебя люблю». Для меня такое признание слишком серьезно, без этого чувства невозможно движение в паре. Считаю, что залог счастливых отношений — это не штамп в паспорте, а настоящая любовь и поддержка.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Михаил Заливако, распрощавшийся во втором выпуске шоу «Холостяк 11» сразу с девятью девушками, остался верен себе и в новом эфире, указав на дверь еще восьми участницам.

Фото СТБ

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