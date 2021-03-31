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«Не стыдно бояться войны. Стыдно называть нашу страну «этой», — Филатов

21:23 31 марта 2021
Филатов

Заявление «слуги народа» Анны Колесник в телефонной переписке о том, что «надо валить из этой страны», вызвало резонанс в сети. В частности, мэр Днепра Борис Филатов написал, что не стыдно бояться войны и признаваться в этом, а стыдно не уважать свою родину, тем более, если тебя народ делегировал во власть

«Большинство людей боятся войны. Особенно женщины.

После 2014−2015 года я точно это знаю.

Так как у меня нет иллюзий в том, что потенциальными коллаборантами являются даже те, кто облечен государственной властью.

Не стыдно боятся войны.

Даже не стыдно ездить в отпуск на майские.

Даже народным избранникам.

Стыдно называть нашу страну — «этой».

Эта страна не «эта», она — наша, родная и другая нам не нужна", — написал Филатов в Facebook.

Напомним, после публикации в СМИ переписки Колесник, нардеп пыталась оправдаться и заявила, что не собирается покидать Украину.

Фото facebook.com/Борис Филатов

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