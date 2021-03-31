«Не стыдно бояться войны. Стыдно называть нашу страну «этой», — Филатов
Заявление «слуги народа» Анны Колесник в телефонной переписке о том, что «надо валить из этой страны», вызвало резонанс в сети. В частности, мэр Днепра Борис Филатов написал, что не стыдно бояться войны и признаваться в этом, а стыдно не уважать свою родину, тем более, если тебя народ делегировал во власть
«Большинство людей боятся войны. Особенно женщины.
После 2014−2015 года я точно это знаю.
Так как у меня нет иллюзий в том, что потенциальными коллаборантами являются даже те, кто облечен государственной властью.
Не стыдно боятся войны.
Даже не стыдно ездить в отпуск на майские.
Даже народным избранникам.
Стыдно называть нашу страну — «этой».
Эта страна не «эта», она — наша, родная и другая нам не нужна", — написал Филатов в Facebook.
Напомним, после публикации в СМИ переписки Колесник, нардеп пыталась оправдаться и заявила, что не собирается покидать Украину.
Фото facebook.com/Борис Филатов
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.259
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter