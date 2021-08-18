26.61 / 26.81 31.11 / 31.46
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Як в електронній формі «перетворити» дачний будинок в житловій: роз'яснення Мінрегіону

22:16 18 серпня 2021
Як в електронній формі «перетворити» дачний будинок в житловій: роз&#39;яснення Мінрегіону

У громадян, що мають дачний або садовий будинок, і які планують перевести його в житловий, з'явилася можливість зробити це без зайвих зусиль і паперової тяганини.

Як повідомила за підсумками засідання уряду 18 серпня заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська, подати заяву про переведення садових або дачних будинків в житлові будинки можна особисто або шляхом надіслання рекомендованим листом з описом вкладення (зокрема, через центри надання адміністративних послуг) або в електронній формі через електронний кабінет чи іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є власник.

Рішення про переведення дачного або садового будинку в житловий будинок або про відмову в такому перекладі буде створюватися виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності як електронний документ з присвоєнням реєстраційного номера і буде підписуватися керівником виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради.

Якщо в сільській раді виконавчий орган не створено, то документ підписує сільський голова з накладенням кваліфікованої електронного підпису.

Читайте також: Податок на нерухомість 2 021: скільки заплатимо за квартиру або будинок

Звіт про проведення технічного огляду дачного або садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам буде створюватися виключно з використанням реєстру будівельної діяльності.

Нагадаємо, з 1 серпня 2021 суб'єкти державної реєстрації прав при наданні послуги в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень використовують дані про об'єкт нерухомості, право на який підлягає реєстрації, з Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Павлов

Відпочивав у Лазурному, але раптово повернувся додому: стали відомі нові деталі загибелі Костянтина Павлова

аквапарк

Аквапарк у Кирилівці неприємно здивував відвідувачів: скандальне відео

Ентоні Ліч

Повернувся з Ігор у Токіо і загинув: тренер олімпійської чемпіонки розбився на мотоциклі

Потап і Настя

«Нехай Настя посидить на стільчику Каті»: Каменських і Потап готуються стати батьками

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.