Як в електронній формі «перетворити» дачний будинок в житловій: роз'яснення Мінрегіону

У громадян, що мають дачний або садовий будинок, і які планують перевести його в житловий, з'явилася можливість зробити це без зайвих зусиль і паперової тяганини.

Як повідомила за підсумками засідання уряду 18 серпня заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська, подати заяву про переведення садових або дачних будинків в житлові будинки можна особисто або шляхом надіслання рекомендованим листом з описом вкладення (зокрема, через центри надання адміністративних послуг) або в електронній формі через електронний кабінет чи іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є власник.

Рішення про переведення дачного або садового будинку в житловий будинок або про відмову в такому перекладі буде створюватися виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності як електронний документ з присвоєнням реєстраційного номера і буде підписуватися керівником виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради.

Якщо в сільській раді виконавчий орган не створено, то документ підписує сільський голова з накладенням кваліфікованої електронного підпису.

Звіт про проведення технічного огляду дачного або садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам буде створюватися виключно з використанням реєстру будівельної діяльності.

Нагадаємо, з 1 серпня 2021 суб'єкти державної реєстрації прав при наданні послуги в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень використовують дані про об'єкт нерухомості, право на який підлягає реєстрації, з Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

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