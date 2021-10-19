Буде утилізована: в «АТБ» не допустили на полиці небезпечну продукцію румунського виробника

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунського виробника. Невідповідна партія вилучена компанією з обігу та не потрапила на полиці магазинів.

Як повідомили в пресслужбі корпорації «АТБ», отримана з Румунії партія продукції, зазначена в RASFF-повідомленні, буде повністю утилізована.

«Компанія „АТБ-Маркет“ офіційно повідомляє, що партія продукції заморожених напівфабрикатів для випічки румунського виробника SC La Lorrain SRL за номером 21 258 601 у реалізації магазинів торговельної мережі „АТБ“ повністю відсутня. Зазначений товар вилучений з обігу, ізольований у належні умови для виключення ненавмисного використання протягом декількох годин з моменту отримання повідомлення системи RASFF. Зараз ведеться підготовка до утилізації відповідно до вимог Закону України № 771 через спеціалізовану компанію», — сказано в повідомленні «АТБ» на офіційному сайті.

Раніше ЗМІ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби України в Київській області повідомили, що на територію України завезена партія напівфабрикату для приготування випічки румунського виробника SC La Lorrain SRL, при виготовленні якої були використані рідкі дріжджі, що містять ксантанову камедь, у якій перевищено рівень етиленоксиду.

Як випливає із повідомлення «АТБ», ця продукція навіть не потрапила на полиці магазинів мережі, оскільки інформація про небезпечну партію надійшла безпосередньо від виробника раніше, ніж було розпочато її реалізацію в мережі. Натомість ЗМІ, не розібравшись у ситуації, помилково повідомили про надходження небезпечної продукції в продаж у мережі супермаркетів. Насправді в повідомленні йшлося про те, що партія була поставлена в Україну, а ТОВ «АТБ-Маркет» — імпортер.

В «АТБ» завірили, що «необхідні підтверджувальні документи (про утилізацію неякісної імпортної продукції) будуть надані контролюючим органам після закінчення процесу утилізації відповідно до процедури «Відкликання та вилучення небезпечної продукції».



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