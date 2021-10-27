Як гармонійно поєднувати прикраси: ювелірний етикет сьогодення

Носити традиційний комплект з каблучки й сережок з однаковим каменем — те ж саме, що й підбирати туфлі під колір сумочки: просто й зрозуміло, та часом хочеться зробити образ більш стильним і сучасним, підкреслити власну неповторність. У ювелірній скриньці української жінки чого тільки не знайдеш: ми звикли зберігати браслет з каблучкою, подаровані родичами ще у школі, разом із новими сережками й підвісками, купленими самостійно. Як гадаєте: чи знайдуться серед усіх цих прикрас із золота й срібла ті, які можна поєднати в одному образі? Ми вирішили звернутися до експертів одного з найвідоміших українських виробників прикрас — компанії «Столична Ювелірна Фабрика» та попросили поділитися секретами, як подарувати нове життя багатьом прикрасам із власної колекції й грамотно обирати новинки в ювелірному магазині. Сьогодні ви дізнаєтеся прості правила, які навчать швидко й легко комбінувати разом сережки та кольє, каблучку з браслетом, отримаєте відповідь на питання, чи можна носити золото й срібло разом, і багато іншого.

Єдиний стиль прикрас — головне правило красивих поєднань

Чому не можна носити золото й срібло разом

Для того, щоб оточуючі бачили у вас жінку зі смаком і власним стилем, надягайте разом прикраси тільки із золота або тільки зі срібла. Поєднання двох коштовних металів інколи можна помітити на голлівудських зірках та професійних моделях, проте у реальному житті такі експерименти слід влаштовувати лише для втілення заздалегідь продуманих образів. Винятком може бути комбінування білого золота разом із родійованим сріблом: ювелірне покриття значно підсилює блиск срібних прикрас.

Зверніть увагу на декор

Прикраси в стилі «мінімалізм» чудово поєднуються між собою: навіть якщо ви носитимете одразу кілька тонких каблучок на руці або дві-три сережки у формі кілець на одному вусі, образ виглядатиме грайливим і невимушеним. Яскраві ж браслети та каблучки з кольоровим камінням правильно носити як самостійний яскравий акцент. Що стосується срібла, варто розрізняти сяючі прикраси, вкриті родієм, і вінтажні вироби з чорнінням.

Правильний розмір прикрас для збалансованого образу

Лаконічними прикрасами на кшталт пусетів з діамантами чи тонкого браслета-ланцюжка легко доповнити будь-який образ — від жіночного до спортивного. Якщо ж ви обираєте сережки з багатим декором, для балансу їх варто доповнювати яскравими каблучками, а широкі браслети — масивними прикрасами на шию.

Відкрийте для себе комбіноване золото

Двоколірні золоті прикраси — не лише неймовірно красиві, а й дарують свободу гармонійно поєднувати найрізноманітніші коштовності. Якщо коханий подарує вам каблучку з діамантом у білому золоті, вам необов’язково змінювати улюблені сережки в червоному кольорі: комбінована каблучка стане тим елементом, який об’єднає всі деталі образу.

Скільки прикрас можна носити одночасно

Багатошаровість у прикрасах не перший рік очолює списки трендів: сучасні жінки дедалі частіше надягають по кілька каблучок на палець та підкреслюють шию двома-трьома ланцюжками. Для створення вдалих поєднань добирайте прикраси зі схожим дизайном та в одному кольорі золота. Щоб образ виглядав гармонійним, багатошарові композиції слід доповнювати простим одягом спокійних відтінків.

Уміло підкреслюйте свою зовнішність

Ідею про те, що сережки з синім каменем слід підбирати до блакитних очей, давно вважають застарілою. Та ніхто не сперечатиметься з тим, що на різних жінках ювелірні прикраси розкриваються по-своєму. У випадку, коли ви — тендітна леді з витонченими рисами, охайні пусети та кулон-діамант на тонкому ланцюжку — безпрограшний варіант. Якщо ж вам більше до душі образ яскравої жінки, котра не розлучається з високими підборами й червоною помадою, підкреслити ефектний імідж допоможуть широкі браслети, кольє та жіночні сережки-обручі.

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