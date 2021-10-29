Чорна п’ятниця: вибираємо найкращу праску для волосся

В Україні стартує день грандіозного розпродажу. Чорна п'ятниця 2021 року — чудовий привід оновити техніку в будинку. Через повені та складності транспортування експерти прогнозують зростання цін на деякі товари. Однак дівчата зможуть купити стайлер для волосся за крутою ціною. Ми розповімо, як правильно вибрати праску.

Пластини: матеріали та відмінності

За допомогою стайлера можна не тільки вирівняти волосся, а й створити унікальну зачіску з накрученими локонами. Основна характеристика при виборі прасування — матеріал пластин. Їх виготовляють із:

• Вольфрам. Його використовують для створення професійних моделей техніки. Щипці з такими пластинами дорогі, але зачіска тримається до кількох діб. Не потрібно витрачати час на щоденне укладання.

• Срібло. Шляхетний метал не тільки швидко вирівнює або закручує волосся, а й оздоровлює його. Срібні пластини підійдуть дівчатам із сухими та ламкими кучерями.

• Жадеїт. Напівкоштовний мінерал відмінно ковзає по поверхні волосся. Такі стайлери підходять для застосування на вологих локонах або створення зачісок з використанням лаку й пінки.

• Турмалін. Особливість матеріалу — лусочки волосся закриваються при нагріванні. Це означає, що локони не пересушуються, а кінчики не січуться.

• Кераміка. Бюджетні моделі не надають позитивного впливу на стан шевелюри, але добре справляються з функціями вирівнювання та завивки.

Виробники пропонують щипці з тефлоновим покриттям. Воно недовговічне, але підходить для укладання з використанням пінки та лаку. Це хороший варіант, якщо не планується застосування праски щодня.

Ширина елементів та вид кріплення

Кінцевий результат зачіски залежить не від матеріалу, а від розміру щипців. Правила вибору:

• Коротке волосся. Для таких стрижок потрібен тонкий стайлер. Ідеальна ширина пластин варіюється від 15 до 25 сантиметрів. Праскою зручно робити завивку, а ризик випадково обпектися зводиться до нуля.

• Середня стрижка на негусті локони. Підійде стайлер із шириною елементів до 3 см. Пластини рівномірно прогрівають кожну волосину, а зачіска довго тримається.

• Довге та густе волосся. Власницям такої шевелюри підійдуть широкі щипці. Шанувальниці дрібних кучерів можуть придивитися до вузьких моделей.

Від типу кріплення залежить зручність під час використання. Моделі з рухомими пластинами комфортніші, адже не потрібно докладати зусиль, щоб вирівняти локони. Стайлери із твердими елементами необхідно притискати руками.

Терморегуляція та насадки

Виробники пропонують різноманітні моделі стайлерів. Основні типи терморегуляції:

• механічна — вибір температури обмежений, складно виставити точні градуси;

• електронна — автоматичний підбір показників.

У моделях з останнім типом терморегуляції простіше виставити необхідну температуру. Це актуально, адже для ламкого волосся не підходять високі градуси.

Від кількості насадок залежить функціонал стайлера. Топові праски комплектуються:

• щипцями для завивки локонів;

• спіральними насадками;

• гофрованим елементом;

• насадкою-щіткою.

Завдяки різноманітності елементів можна створювати дрібні хвилі, великі локони або укладати чубчик. При виборі стайлера зверніть увагу на виробника. Віддайте перевагу перевіреним брендам, адже у якості їхньої продукції можна не сумніватися. Знайти топові щипці світових виробників можна в інтернет-магазині Comfy.ua.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter