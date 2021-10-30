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Клуб споживачів

Без фото дітей та брехливих написів на пакуванні: дитяче харчування будуть продавати за новими правилами

15:53 30 жовтня 2021
дитина

В Україні ухвалили закон, який посилює вимоги у сфері виробництва та обігу дитячого харчування. Про це повідомляється на сайті парламенту.

В законі прописані вимоги до харчових продуктів, призначених для годування дітей віком від 0 до 3 років.

У харчуванні для дітей забороняється використання ароматизаторів, барвників (крім барвників, отриманих з харчових продуктів), підсолоджувачів, консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку, пальмового стеарину, маргарину, спреду, бавовняної або кунжутної олії, сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять не дозволені до використання у виробництві дитячого харчування харчові добавки.

Суворіша вимога до тваринного молока. Воно має відповідати певним показникам.

З м'ясних продуктів дозволяється використовувати виключно серце, печінку та язик. Не допускається застосування м'яса тварин, птиці та риби, якщо воно неодноразово заморожувалося.

Встановлено вимоги до написів на пакуванні. Тепер на дитячому харчуванні забороняється писати:
- без глютену;
- з дуже низьким вмістом глютену;
- підходить для осіб, що не переносять глютен, підходить для осіб, хворих на целіакію;
- спеціально розроблено для осіб, що не переносять глютен.

Забороняється використання фото дітей на пакуванні та банках з дитячим харчуванням.

Також закон забороняє розповсюджувати рекламу, яка може впливати на рішення матерів про припинення вигодовування груддю.

У разі порушення вимог передбачені штрафні санкції.

Нагадаємо, в Україні запроваджують європейські стандарти захисту прав споживачів. Докладно про новий закон у матеріалі «ФАКТІВ».

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