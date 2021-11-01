Тільки за попереднім записом: постачальник електроенергії попередив киян про складнощі «червоної» зони

У Києві, який опинився в «червоній» зоні через пандемію коронавірусу, громадяни можуть приходити на прийом до офісу постачальника електроенергії та газу YASNO лише за попереднім записом.

Як зазначають у компанії, записатися на візит можна за телефонами або відправивши е-майл. У відвідувачів повинен бути сертифікат про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу (результати тестів дійсні 72 години).

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Вхід у приміщення дозволяється тільки в масках чи респіраторах, клієнтів не повинно бути більше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів площі, а відстань між відвідувачами під час очікування своєї черги — не менше 1,5 м.

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При цьому в компанії радять клієнтам відвідувати офіси лише у разі нагальної потреби, адже більшість питань можна вирішити онлайн: у особистому кабінеті на сайті yasno.com.ua; через Viber-бот YASNO-online; сторінку Facebook; електронну пошту [email protected].ua або за телефонами контакт-центру (044/067/066/093) 277−18−18.

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«Ми створили всі умови, щоб наші клієнти могли зручно та безпечно передати показання, сплатити рахунок та отримати консультацію. Дистанційні сервіси YASNO дозволяють зробити це за декілька хвилин, адже не потрібно нікуди йти та стояти у чергах. Зі свого комп’ютеру чи смартфону можна вирішити більшість питань за себе, а також за своїх близьких та сусідів похилого віку, які не користуються інтернетом», — сказав директор YASNO у Києві Віктор Мельников.

Нагадаємо, що з 1 листопада разом із Києвом у «червоній» карантинній зоні знаходяться Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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