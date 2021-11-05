«Ми краще героїчно помремо, але не приймемо безкоштовну вакцину»: викладачка про ставленням українців до вакцинації

Викладачка КМАМ імені Р. М. Глієра Світлана Стельмах розповіла, як померли її знайомі, котрі відмовилися від вакцинації. За тиждень педагог побуває на трьох похованнях.

«У суботу померла моя колега від короновірусу, — пише у соціальних мережах Світлана Стельмах. — Не вакцинована! У неділю померла моя сусідка, яку я любила і ми жили 12 років поруч дружно і весело. Сусідка — красива і розумна жінка без хронічних хвороб, але з прекрасним почуттям гумору і вищою технічною освітою. Але — не вакцинована!

Коли я бачила її востаннє, на моє запитання про вакцинацію, вона відповіла: «Я в эти игры не играю». Тепер, вибачте, зіграла в ящик. Її чоловік — оптиміст з онкологічним захворюванням — помер в один день з нею, але у іншій лікарні. Не вакцинований! Усі померли від ковіду.

Сьогодні дізналася, що чоловік моєї приятельки, який довго і з подробицями два тижні тому розказував мені на концерті як і за скільки можна купити підробний сертифікат про вакцинацію, помер чотири дні тому. Його досі не поховали і не кремували — бо черга!

Люди добрі! Вам держава купила декілька вакцин! Прийдіть, виберіть і вакцинуйтеся — безкоштовно! Щоб Ви були здорові! А Ви що робите? Розказуєте про тромби, про неперевіреність вакцин, про прошивку ДНК… Що ще Вам треба?

Скільки людей — матерів, батьків, дідусів, бабусь, сусідів та знайомих має померти? Чому? Бо віримо в чупакабру, привороти, всесвітню змову, чипування від Біла Гейтса, але не віримо в доказову медицину.

Я вже боюся відповідати на дзвінки і дивитись повідомлення! Бо кожного разу читаю про смерть своїх знайомих від ковіду. Але мудрий українець думає, що проскочить, що проклятого чипування йому не зазнати і не буде він лягати під вигаданий ковід. Де і чому ми, гомо сапіенс, втратили пильність та інстинкт виживання і самозбереження?

Ми краще героїчно помремо, але не приймемо безкоштовну вакцину (китайську, американську, швейцарську.) Бо у нас — свій шлях! Прямо на… Цього тижня тричі йду на похорон дорогих мені людей… Жах.

P. S. До речі, купувала квіти біля метро «Університет». Букети з кратною кількістю квітів. Продавчиня запитала, чи не похорон? Я запитала, чи зробила вона щеплення, бо йду віддати останню шану і померлим від ковіду також.

Відповідь ошелешила мене: «Тот, кто придумал ковид, пусть и вакцинируется». Якщо не думаєте про себе, подумайте про своїх рідних. Який жах і стрес вони переживуть… І чи переживуть?"

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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