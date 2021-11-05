«Ми краще героїчно помремо, але не приймемо безкоштовну вакцину»: викладачка про ставленням українців до вакцинації
«У суботу померла моя колега від короновірусу, — пише у соціальних мережах Світлана Стельмах. — Не вакцинована! У неділю померла моя сусідка, яку я любила і ми жили 12 років поруч дружно і весело. Сусідка — красива і розумна жінка без хронічних хвороб, але з прекрасним почуттям гумору і вищою технічною освітою. Але — не вакцинована!
Коли я бачила її востаннє, на моє запитання про вакцинацію, вона відповіла: «Я в эти игры не играю». Тепер, вибачте, зіграла в ящик. Її чоловік — оптиміст з онкологічним захворюванням — помер в один день з нею, але у іншій лікарні. Не вакцинований! Усі померли від ковіду.
Сьогодні дізналася, що чоловік моєї приятельки, який довго і з подробицями два тижні тому розказував мені на концерті як і за скільки можна купити підробний сертифікат про вакцинацію, помер чотири дні тому. Його досі не поховали і не кремували — бо черга!
Люди добрі! Вам держава купила декілька вакцин! Прийдіть, виберіть і вакцинуйтеся — безкоштовно! Щоб Ви були здорові! А Ви що робите? Розказуєте про тромби, про неперевіреність вакцин, про прошивку ДНК… Що ще Вам треба?
Скільки людей — матерів, батьків, дідусів, бабусь, сусідів та знайомих має померти? Чому? Бо віримо в чупакабру, привороти, всесвітню змову, чипування від Біла Гейтса, але не віримо в доказову медицину.
Я вже боюся відповідати на дзвінки і дивитись повідомлення! Бо кожного разу читаю про смерть своїх знайомих від ковіду. Але мудрий українець думає, що проскочить, що проклятого чипування йому не зазнати і не буде він лягати під вигаданий ковід. Де і чому ми, гомо сапіенс, втратили пильність та інстинкт виживання і самозбереження?
Ми краще героїчно помремо, але не приймемо безкоштовну вакцину (китайську, американську, швейцарську.) Бо у нас — свій шлях! Прямо на… Цього тижня тричі йду на похорон дорогих мені людей… Жах.
Відповідь ошелешила мене: «Тот, кто придумал ковид, пусть и вакцинируется». Якщо не думаєте про себе, подумайте про своїх рідних. Який жах і стрес вони переживуть… І чи переживуть?"
Фото: https://ua.depositphotos.com.
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