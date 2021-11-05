Раді пропонують дозволити на ринках продаж м'яса, риби та молока без санітарної перевірки

В Україні хочуть законодавчо заборонити продаж на ринках грибів, крім тих, що були вирощені промисловим способом, адже в країні фіксується дедалі більше випадків отруєння цими дарами лісу. Відповідні зміни до законодавства ініціює Кабінет міністрів.

Також із законодавства хочуть вилучити норму, згідно з якою продаж на агропродовольчих ринках м'яса тварин та птахів, риби, меду, яєць, молока, молочних та продуктів рослинного походження можливий лише після їх дослідження державним інспектором або в акредитованій лабораторії на ринку.

Окремо у законопроекті вводяться поняття «імітаційний харчовий продукт», «веганський харчовий продукт», «вегетаріанський харчовий продукт», встановлюються особливі вимоги щодо маркування та реалізації таких харчових продуктів, а також запроваджується відповідальність за порушення цих вимог суб'єктами господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію відповідних харчових продуктів.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, кому загрожують додаткові перевірки інспекторів Держспоживслужби через локдаун і які продукти зараз підробляють найчастіше.

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