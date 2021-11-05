26.07 / 26.26 30.00 / 30.33
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Раді пропонують дозволити на ринках продаж м'яса, риби та молока без санітарної перевірки

16:04 5 листопада 2021
Раді пропонують дозволити на ринках продаж м&#39;яса, риби та молока без санітарної перевірки

В Україні хочуть законодавчо заборонити продаж на ринках грибів, крім тих, що були вирощені промисловим способом, адже в країні фіксується дедалі більше випадків отруєння цими дарами лісу. Відповідні зміни до законодавства ініціює Кабінет міністрів.

Також із законодавства хочуть вилучити норму, згідно з якою продаж на агропродовольчих ринках м'яса тварин та птахів, риби, меду, яєць, молока, молочних та продуктів рослинного походження можливий лише після їх дослідження державним інспектором або в акредитованій лабораторії на ринку.

Окремо у законопроекті вводяться поняття «імітаційний харчовий продукт», «веганський харчовий продукт», «вегетаріанський харчовий продукт», встановлюються особливі вимоги щодо маркування та реалізації таких харчових продуктів, а також запроваджується відповідальність за порушення цих вимог суб'єктами господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію відповідних харчових продуктів.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, кому загрожують додаткові перевірки інспекторів Держспоживслужби через локдаун і які продукти зараз підробляють найчастіше.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

комунальні платежі

Оплата абонентського обслуговування: стало відомо, хто отримає субсидію

Клас

«Процес має продовжуватися»: у МОЗ різко розкритикували запровадження дистанційного навчання у школах

Гроші

Максимальна пенсія зросте до 20 тисяч: хто може розраховувати на збільшення у грудні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.