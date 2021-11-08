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Клуб споживачів

Чому конфорка горить червоним вогнем? У «Нафтогазі» розповіли, чи «бодяжать» газ

10:35 8 листопада 2021
Газ

У компанії «Нафтогаз України» пояснили, чому газ (його, до речі, скоро враховуватимуть не у звичних кубометрах, а у кВт-годинах) у конфорках може горіти не синім, а червоним чи жовтим кольором.

Є легенда, що газ розбавляють повітрям — це неправда. Газ у трубі + повітря = вибух. До того ж, хімічний склад газу контролюється на всіх етапах: від видобутку до транспортування споживачам. У суспільстві є багаторічні теми для дискусій: суперечка ліриків та фізиків, вакцинаторів та антивакцинаторів, біле чи червоне, а також чи «бодяжать» «блакитне» паливо. Сподіваємося, ви на світлій стороні" , — іронізують у НАК і розміщують на своїй сторінці у соцмережах архівне відео, пояснюючи, про що може говорити «неправильний» колір вогню.

Червоний або жовтий колір полум'я може бути з кількох причин:

  • забруднена газова плита — треба почистити конфорку;
  • у приміщенні недостатньо кисню;
  • недостатній тиск у системі.

«На відрегульованій та чистій конфорці газ горітиме рівномірним синім полум'ям. Якщо плита почищена, приміщення провітрюване, а полум'я все одно не блакитного кольору, то це проблеми з тиском у газовій системі. Це зона відповідальності облгазу. Магістральними газопроводами газ транспортується під високим тиском. Для споживачів тиск знижується до рівня плити чи котла» , — додали у НАК.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова прогнозував, що у разі холодної зими Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, а якщо зима буде теплою, то опалювальний сезон вдасться завершити без проблем.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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