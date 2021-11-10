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Клуб споживачів

«Укренерго» підвищить тариф на передачу електроенергії: що це означає для споживачів

20:03 10 листопада 2021
«Укренерго» підвищить тариф на передачу електроенергії : що це означає для споживачів

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 10 листопада схвалила підвищення на 19,8% тарифу держкомпанії «Укренерго» на передачу електроенергії в 2022 році — він складе 352,28 грн за МВтгод (без урахування ПДВ).

Ще більш суттєво у 2022 році підвищиться тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління «Укренерго» — на 58% (до 62,22 грн за МВтгод (без ПДВ).

Постанову буде затверджено після того, як вона пройде процедуру громадського обговорення.

Зазначимо, що раніше проєкт цього рішення розкритикували представники великого і середнього бізнесу. Як повідомляє УНІАН, перші вже попередили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії держкомпанії «Укренерго» призведе до неконкурентоспроможності їх продукції.

Нагадаємо, що в уряді інформацію про майбутні віялові відключення електроенергії та дефіцит газу в Україні взимку називають маніпуляцією.

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