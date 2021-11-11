У Moneyveo розіграють 500 000 грн на зимовий шопінг

У фінтех-компанії Moneyveo що не день, то свято подарунків! Креативна команда не втомлюється дивувати своїх клієнтів феєричними акціями. Тільки-но визначили переможців розіграшу 5-ти iPhone 13, як вже підготували нову запальну пропозицію.

Спеціально до зимових свят між клієнтами сервісу планують розіграти 500 000 грн на шопінг! Тож, азартні Красави вже роблять ставки на модний лакшері-одяг та найновіші гаджети, готуючись до святкових розпродажів.

Як взяти участь у Акції?

Щоб влаштувати собі крутий шопінг на кругленьку суму, згідно умов акції, існуючому або майбутньому клієнту Moneyveo потрібно виконати декілька простих дій:

З 12:00 11 листопада до 23:59 20 грудня оформити кредит Smart чи Comfort на сторінці акції чи картку Veocard на moneyveo.ua. Дочекатися 5 розіграшів, які визначать п'ять зіркових власників сум у розмірі 100 000 грн кожна. Подивитися відео розіграшу на YouTube-каналі компанії та бути на зв’язку, щоб не проґавити новину про виграш.

Коли розіграші?

Розіграші відбуватимуться щотижня з 23 листопада до 23 грудня для користувачів, які оформили кредити/картки у визначені періоди акції, а саме:

23 листопада — для моторних учасників, які не можуть чекати, тому швидко оформили кредити/картку з 11.11 по 18.11; 1 грудня — для тих, хто не потрапив на перший розіграш, але встиг взяти гроші/оформити картку з 19.11 по 26.11; 8 грудня — для тих, хто випробував долю з 27.11 по 4.12; 15 грудня — для тих, хто таки вирішив спіймати удачу за хвіст з 5.12 по 12.12; 23 грудня — для тих, хто заскочив у останній вагон з 13.12 по 20.12.

Після рандомного визначення переможців компанія оголосить їхні імена на сторінках акцій і додатково зателефонує кожному.

Команда Манівео вміє і любить влаштовувати для своїх клієнтів гарячі сюрпризи — незалежно від приводу, ситуації у світі чи дати на календарі. Наразі всі бажаючі мають необмежену кількість шансів виграти круті призи від компанії:

• одну з 5-ти геймерських приставок Sony PlayStation 5 — до 15.11;

• 350 грн за нового користувача, приведеного до сервісу Moneyveo, та один із 2-х iPhone 12;

• 8 IPhone 13 з нагоди 8-річчя компанії — до 30.11.

А ще клієнти компанії на постійній основі можуть обмінювати знижки на кредити, отримані в інших фінансових сервісах, на більшу в Moneyveo. Тож, долучайтесь до клану Красав і полюйте на яскраві подарунки разом. Більше кредитів — більше шансів на перемогу!

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