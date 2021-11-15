Газ чи дрова: як українці можуть заощадити взимку на опаленні житла

У зв'язку з постійним зростанням цін на газ у Європі, блакитне паливо стає недоступним для багатьох українців, особливо у найближчій перспективі. До того ж тарифи на газ та ціна за його доставку постійно підвищуватимуться.

Тому виходом з ситуації може стати перехід на опалення житла дровами, пишуть «Українські Новини».

Видання, як приклад для розрахунків, наводить опалення невеликого будинку площею 100 кв. Щоб прогріти такий будинок газовим котлом, у середньому потрібно 700−800 кубометрів газу. Зважаючи на те, що в році близько 7 місяців опалювального сезону, приблизно потрібно витратити 5000 кубів газу.

За нинішньої ціни газу це орієнтовно 15 тис. грн. плюс оплата окремо за доставку та плюс електроенергія, яка потрібна для включення електроніки газового котла. Це близько 2 тисяч грн. Тобто на оплату газу знадобиться близько 17 тисяч гривень на рік за нинішніх цін.

Якщо тарифи ще піднімуться, то сума буде більшою.

На такий же будинок потрібно щонайменше 10 кубометрів дров на весь опалювальний сезон. Це середній показник згоряння дров. Але вони мають бути висушеними. Вогкі будуть готові до спалювання тільки до наступного сезону. За породами дерев, найкраще тримає жар суха акація, й навіть тверді породи — дуб, граб, ясен, береза.

Найдорожчі колоті дрова коштують 900−1000 грн. за кубометр. 10 кубів — 9−10 тисяч. М'яка деревина у вигляді колотих дров коштує 650−700 грн за куб. це 7 тис. грн. на сезон.

Виходить, що на дровах можна заощадити кошти на опаленні в 3−4 рази. Втім, кожен власник будинку сам повинен вирішити, що йому краще — газ або дрова.

Є ще більш дешевий варіант — це купівля не дров, а чурок. Але тоді доведеться колоти дрова самостійно.

Нагадаємо, у «Нафтогазі» пояснили, як українці можуть отримати знижку під час оплати рахунків за газ.

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