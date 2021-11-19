Висловлювання Путіна щодо «певного ефекту», який останнім часом дають на Заході «попередження Росії», прокоментував у соцмережі журналіст Аркадій Бабченко.

«Путін заявив, що Росії вдалося створити на Заході «деяку напругу». Потрібно, щоб вона зберігалася якнайдовше.

«Ми постійно висловлюємо нашу стурбованість із цього приводу, говоримо про червоні лінії. Але, звичайно, розуміємо, що наші партнери дуже своєрідні і, як би сказати м'якше, поверхово дуже ставляться до всіх наших застережень і розмов про червоні лінії. Проте останнім часом попередження Росії все-таки дають певний ефект. Деяка напруга там таки виникла. Потрібно, щоб цей стан у них зберігався якомога довше, щоб їм на думку не спадало влаштовувати нам на наших західних кордонах якийсь непотрібний конфлікт. А нам конфлікти не потрібні», — додав Путін.

А хлопчина зовсім перестав соромитися, ти дивись. Вже відкрито називає речі своїми іменами. Ну що ж. Молодець. Непогано.

Далі, за логікою розвитку подій, має бути остаточне вирішення якогось чергового білоруського питання, айн фольк айн фюрер і майн кампф.

До посту запрошуються усі професори політології для захисту докторської на тему «Навіщо це Росії», «Путіну це невигідно», «Це Лукашенко сам», «Бабченку, та ти зовсім головою поїхав, яка війна?»

Сюрпрайз, сюрпрайз.

Ваш Дід", — написав Бабченко у фейсбуці.

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