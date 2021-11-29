Судячи з усього, оточення не може зупиняти Зеленського, — Вадим Денисенко

Після пресконференції президента, де у Володимира Зеленського виникла емоційна сутичка з Юрієм Бутусовим, проти журналіста було відкрите кримінальне провадження. Народний депутат України VIII скликання журналіст Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook пише, що Зеленський може наламати дров.

«Справа проти Юрія Бутусова за фотографію, де він стріляє з гармати, яка трактується, як розпалювання війни, робить Зеленського смішним, — пише Вадим Денисенко. -

Ще рік тому, коли справу відкрили проти Звіробій та Федини, це виглядало, як дрібна помста.

Коли Зеленський після виступу Олексія Гончаренка підійшов до нього в залі парламенту, це була реакція ображеної людини, яка не може щось відповісти словами.

Але тепер Зеленський смішний.

Проте, він має владу і, судячи з усього, сам дає вказівки. І це найгірше, бо він може наламати дров. І його, судячи з усього, оточення вже не може зупиняти.

Цього тижня, згідно з планом «Переворот», мають змінити ряд силовиків і перш за все «посилити» Генпрокуратуру.

Ми виходимо в силову фазу, де силовики будуть саботувати рішення керівників. А значить, ми можемо стати свідками самих несподіваних дурниць, де відкриття ідіотичних справ стане найкращою новиною", — написав Вадим Денисенко.

Сам Бутусов назвав порушення кримінальної справи проти нього помстою Зеленського.

А радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що з Юрія Бутусова можуть зробити «чергового Гонгадзе».



Фото з сайту president.gov.ua



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