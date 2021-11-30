Француженка Мод Жозеф розповіла про найкращі ресторани Києва та Одеси

У Києві презентували незалежний гід Best Restaurants Kyiv & Odessa, у якому зібрані 140 кращих закладів Києва та Одеси. Це вже 4-те видання з серії ресторанних гідів The Pink guide від француженки, директорки Франко-української торгово-промислової палати Мод Жозеф, яка останні 8 років живе та працює у Києві. Її хобі — гастрономія.

Мод вивчає зв'язок між культурою та кухнею України та Франції. Вона вважає гастрономію чудовою можливістю відкрити для себе місто. Тому француженка почала збирати «кулінарні» визначні пам'ятки, які допоможуть місцевим жителям, емігрантам та туристам-гурманам відкрити для себе українські міста по-новому. В «Рожевий путівник» входять як романтичні ресторани, так і буржуазні та хіпстерські локації з абсолютно різним ціновим діапазоном.

«З моменту виходу попереднього видання Best Restaurants Kyiv минуло понад два роки, протягом яких увесь світ сколихнула криза COVID-19, і ресторанна індустрія тому не виняток. Ми всі жили у світі без ресторанів, кафе та барів. І це дійсно сумно! Після місяців карантину я презентую „постковідне“ видання, що включає нові неймовірні заклади Києва, оновлену інформацію щодо ресторанів з минулих видань, яскраві й кольорові фото страв та інтер’єрів», — розповіла під час заходу Мод Жозеф.

Нагадаємо, за даними Української ресторанної асоціації, тільки за перший рік карантинних обмежень виторг закладів зменшився на 20−40%, а серед працюючого персоналу у більшості залишились тільки 25% робітників.

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