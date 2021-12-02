«УкрАВТО» продаватиме та обслуговуватиме автомобілі Geely в Україні

Чудові новини для автолюбителів, які мріють про новий, доступний, сучасний автомобіль. Сьогодні стало відомо, що автомобільний гігант з Піднебесної Geely повертається на український ринок. Geely Holding Group, яка співпрацює з Mercedes-Benz та володіє акціями Volvo, Lotus та Daimler AG, схоже, серйозно зацікавилася українським ринком. Зокрема, виробник з Піднебесної обіцяє здивувати українських водіїв доступними, високотехнологічними паркетниками.

Угода про дистрибуцію та сервісну підтримку автомобілів бренду Geely в Україні підписана з корпорацією «УкрАВТО». Продаж та сервіс автомобільного бренду Geely будуть організовані на початку 2022 року на основі найбільшої в країні дилерської мережі «УкрАВТО».

Контракт підписано 1 грудня 2021 року. «УкрАВТО» бере на себе зобов'язання з продажу, гарантійного та постгарантійного обслуговування та забезпечення запасними частинами автомобілів партнера. Зокрема, йдеться про обладнання складів запасних частин та навчання персоналу на всій території України.

За словами генерального директора Geely Automobile International Corporation Майкла Суна: «Ми бачимо суттєвий потенціал зростання українського ринку нових автомобілів — особливо у сегменті SUV. Ми повністю покладаємося на експертизу та репутацію „УкрАВТО“, в активі якої успішний багаторічний досвід співпраці з провідними світовими автовиробниками».

За словами заступника голови правління «УкрАВТО» Вахтанга Васадзе, корпорація прагне постійно розширювати вибір автомобільних марок для клієнтів.

«Ми підвищуємо конкурентоспроможність та безпеку ринку легкових автомобілів та пропонуємо нову альтернативу клієнтам, які зацікавлені в автомобільних інноваціях та досвіді мобільності, що перевершує очікування», — зазначив він.

Продаж автомобілів Geely стартує на початку 2022 року.

Довідка Geely Auto — дочірня компанія глобальної Geely Holding Group. Geely Holding володіє контрольними пакетами акцій багатьох міжнародних брендів, таких як Volvo (99% акцій), Lotus (51% акцій) та Daimler AG (9,7% акцій). У 2020 році Mercedes-Benz та Geely Holding оголосили про офіційне створення глобального спільного підприємства smart Automobile Co., Ltd. Geely Holding управляє більш ніж 40 виробничими та складальними заводами, 8 центрами досліджень та розробок та 8 центрами дизайну в Північній Америці, Європі та Південно-Східній Азії. «УкрАВТО» — найбільший в Україні оператор ринку нових автомобілів та постачальник послуг з обслуговування та ремонту автомобілів. До складу корпорації також входить Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ), єдине в Україні підприємство, що має повний цикл виробництва. Також «УкрАВТО» належить широка дилерська мережа, що налічує понад 50 сучасних автосервісних центрів, де представлені автомобілі таких всесвітньо відомих брендів, як Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а також автобуси ZAZ та мотоцикли Ducati.

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