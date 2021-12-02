Забрав готівкою: водій маршрутки з Вишневого виграв 100 тисяч гривень

Справжнім щасливчиком став водій звичайної маршрутки з міста Вишневе, що на Київщині. 10 листопада він виграв у миттєву лотерею «ТУДИ-СЮДИ», яку купив на касі заправки KLO, що знаходиться у тому ж Вишневому на вулиці Київській, 2 г. Звуть переможця Денис Романенко, йому 34 роки.

— Денисе, як давно купуєте лотереї?

— Купувати лотереї я почав зовсім недавно. Якось хлопці на касі заправки запропонували мені купити білетик. Спочатку я відмовився, але зі мною були мої діти, які сказали: «Тату, ну чому? Спробуймо! Це ж цікаво, може щось виграємо». Я купив… і нічого не виграв. Але я подумав: «А чого й не купувати час від часу?» Так я став іноді купувати декілька білетів по 5 та 10 гривень.

— Дійсно не дорого. А вигравати щось вдавалось?

— Вигравав 5, 10, 20, 100 гривень, тобто зовсім невеликі суми. Зазвичай ці виграші я віддавав дітям, щоб ті на щось собі збирали чи на кишенькові витрати. Якщо чесно, то я навіть не думав, що виграти великі гроші реально…

— Було передчуття великого виграшу?

— Ні, жодного. 10 листопада я заїхав ввечері заправити автобус. Це був звичайний робочий день, майже нічим не відрізнявся від інших. Хоча ні, є дещо — мені у той день чорна кішка дорогу перебігла. От і вір тепер у прикмети… (Сміється.) Я заправив автобус і купив два білети лотереї «ТУДИ-СЮДИ». Стер покриття. В першому білеті — виграш 20 гривень. Стираю другий — бачу 100 тисяч гривень. Я не повірив власним очам, підійшов до касира, показав білет, а він спокійно каже: «Ого, ти виграв 100 тисяч гривень, дзвони в «М.С.Л.».

— Вже знаєте на що витратите виграш?

— Я тримаю гроші в руках, але скажу по секрету, що досі не вірю, що все насправді. Саме тому, я про виграш навіть дружині не сказав. Буде їй такий сюрприз. Тільки донька знає, адже це все завдяки їй, саме вона наполягла, щоб я вперше купив лотерею. Вона в мене дуже талановита — пройшла відбір на чемпіонат світу з танців! Я так хотів, щоб вона туди потрапила, а тепер я зможу оплатити їй цю подорож і участь у змаганнях. Уявляєте? Завдяки виграшу в лотерею вона представлятиме Україну на змаганнях в Іспанії!

— А скільки б часу вам знадобилось, щоб заробити таку суму?

— Яке цікаве запитання, я над таким не замислювався. Треба буде порахувати.

Весь виграш Денис Романенко отримав готівкою. Як повідомляють представники лотерейного оператора «М.С.Л.», зі свого виграшу переможець сплатив державні податки — 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору, тож на руки він отримав 80 500 гривень.

До речі, купівля лотерей на заправках є дуже поширеним явищем за кордоном, особливо у США. В Україні продавати лотереї на заправках стали зовсім недавно. Невеликі виграші виплачуються одразу на касі АЗК, а для отримання великого виграшу потрібно звертатися на гарячу лінію лотерейного оператора.

За останні пів року це вже вдруге, коли на українському АЗК виграли велику суму у миттєвій лотереї. Так, у червні 2021 року 500 тисяч гривень пощастило виграти 20-річному кур’єру з Києва на ім'я Юліан Грінберг. Він придбав білет лотереї «Карти в руки» на столичній заправці KLO, що на проспекті Визволителів, 8а.

Нагадаємо, нещодавно на льодовій арені «Льодограй» (збудованої на кошти від лотереї «Лото Забава») відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання серед юніорів і юніорок. Протягом двох днів було розіграно 35 комплектів нагород серед 101 учасника віком від 5 до 16 років.

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