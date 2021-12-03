Екологічність, гуманність та зручність: названо орієнтири розвитку сегменту побутової хімії

Однією із найбільш популярних видів споживчої продукції серед населення України постає побутова хімія. Оскільки сегмент побутової хімії входить у категорію першої необхідності, він буде мати сталий попит, незалежно від стану економіки. Попит породжує конкуренцію, завдяки якій виробники товарів починають шукати нові вектори розвитку. Для того, щоб дійти нових рішень, необхідно виділити головні запити та проблеми, які існують на ринку.

Однією з проблем хімії є її вплив на екологію та здоров'я людей. Дослідження, яке провели вчені Університету Колорадо, присвячене переважно летким органічним сполукам (ЛОС), показало, що близько 50% викидів заснованих на нафті ЛОС припадають на продукти хімічної промисловості. Виходячи з цих даних, можна зробити висновок про необхідність орієнтованості на більш екологічний склад побутової хімії.

Спрямованість на пошук безпечної та екологічної продукції продемонстрували покупці згідно з дослідженням ринку побутової хімії в Україні здійсненим аналітичною компанією Nielsen. Покупці дедалі частіше вважають якість більш пріоритетною, ніж низькі ціни, а також схиляються обирати конкретний бренд, який завойовує їхню довіру забезпеченням конкретних нішевих потреб.

Якнайкраще на запити споживачів реагують німецькі компанії. Так, німецька компанія Zielinsky Universal-Stein, яка існує понад 20 років, виробляє продукт під назвою «універсальний камінь». Цей засіб підходить для очищення більшості твердих поверхонь. У складі п'ять компонентів: мильні пластівці з кокосового масла холодного віджиму, ефірна олія цитронели, рослинний гліцерин, біла глина і марселеве зелене мило з оливкової олії. Універсальний камінь безпечний для дітей, очищає забруднення з металу, пластики, дерева, кераміки, а також з одягу і взуття.

Українсько-німецька компанія 2К Family GmbH, що має лабораторію в Лейпцигу та завод в Хмельницькому, випустила на ринок капсули для прання під брендом Wash&Free. Вони складаються із м’яких безфосфатних компонентів, ензимів та не містять хлору. А оболонка капсули вироблена з полівінілового спирту — екологічного продукту, який застосовують у фармацевтичній галузі, на приклад, для виробництва капель для очей. 2К — це перше і наразі єдине підприємство із виробничими потужностями в Україні, яке налагодило випуск 4-компонентних-капсул для прання. Станом на третій квартал 2021 року компанія виготовила понад 25 млн капсул. Приємно й те, що сировина для капсул імпортується з країн ЄС, а вже готовий до застосування продукт, навпаки, експортується за кордон. Підприємство дотримується сертифікованої системи екологічного менеджменту ISO 14001.

Ще одним першопрохідцем серед екосвідомих брендів побутової хімії є німецька компанія AlmaWin, яка має бельгійський сертифікат Ecogarantie. Такий сертифікат підтверджує безпеку продукту як для здоров'я, так і для навколишнього середовища. Лінія засобів Klar представляє біорозкладні товари, які не завдають шкоди водним джерелам.

Кейси цих компаній підтверджують можливість і необхідність створення безпечних та дієвих продуктів, які задовольнили б потреби ринку. Екологічність, гуманність та зручність продукції стають першочерговою потребою споживача, тож саме вони повинні стати орієнтирами для власників компаній виробників побутової хімії при формуванні бізнес-моделей.

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