Міністерство охорони здоров'я України виступає категорично проти внесеної профільним комітетом парламенту поправки до законопроєкту № 5547 «Про лікарські засоби», що обмежує поштову доставку куплених онлайн ліків територією кожної області. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда. Він також проінформував, що у разі винесення законопроєкту до сесійної зали спірну поправку треба розглядати окремо і міністерство наполягатиме на її виключенні.

«Міністерство охорони здоров'я України виступає проти цієї поправки. Зараз українці мають можливість легально замовити лікарські засоби в країнах Євросоюзу. Вводячи обмежувальну поправку на доставку лікарських засобів територією однієї області, ми штучно звужуємо доступ пацієнтів до необхідних їм медикаментів. Логіки у цьому та якихось поліпшень для пацієнтів я не бачу. Чому людина, наприклад, із Житомира не може замовити собі ліки, які є в аптеках Вінниці?» — повідомив Олександр Комарида.

За його словами, ініціатори введення такого обмеження наполягають на тому, що ліки є специфічним товаром, вимагають спеціальних умов зберігання та транспортування. Однак такі аргументи відповідно до позиції МОЗ є необґрунтованими щодо дистанційної торгівлі та поштової доставки безрецептурних медикаментів.

«Якщо ми говоримо про норми нового закону, йдеться виключно про доставку ліків з ліцензованих аптечних установ, де я не бачу ризиків фальсифікату або контрабанди. Ми говоримо виключно про легальне поле, про легальну діяльність, яку ліцензує та контролює держава. Ця поправка — штучне звуження конкуренції, яке насамперед може призвести до того, що людям буде важче придбати потрібні ліки. До того ж якщо людина не зможе замовити легальну доставку медикаментів з іншої області, вона зробить це нелегально за допомогою якихось посередників. Однак саме тут і виникають ризики. По-перше, вартість ліків буде суттєво вищою. По-друге, посередник не зможе гарантувати якість доставки препаратів», — підкреслив перший заступник міністра.

Олександр Комарида акцентував, що така норма суперечить Європейському праву, зокрема — Директиві Європарламенту № 2001/83/ЄС, яка не передбачає якихось обмежень доставки ліків, особливо під час пандемії.

«Обмежувати доступ пацієнтів до будь-яких ліків, у тому числі антиковідних, неприпустимо, особливо для європейської країни в XXI столітті», — резюмував перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда.

З позицією МОЗ солідарний Антимонопольний комітет України, який рекомендував парламенту виключити поправку із законопроєкту.

«Впровадження територіального принципу дистанційної торгівлі може призвести до звуження територіальних меж ринків і кількості суб'єктів, що конкурують на них», — зазначили у відомстві, додавши, що запропонована норма перешкоджатиме входженню на ринок нових операторів і може призвести як до обмеження прав споживачів на вибір ліків, так і до ймовірного зростання цін.



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