CREATIVE CHEFS SUMMIT та Нацпремія СІЛЬ: Стожар підтримав одразу дві гучні професійні події

Сприяти розвитку професійної української кулінарії — це частина філософії шеф-олії СТОЖАР, яку вона реалізовує у співпраці з клубом готельєрів і рестораторів HOTELIERO протягом останніх трьох років. Ця співпраця охоплює партнерство у профільних заходах, взаємодію із провідними шеф-кухарями та розширення асортименту олій, які надають стравам вишуканого смаку.

В листопаді СТОЖАР підтримав одразу дві гучні події в межах партнерства з HOTELIERO. Так, зокрема, 27 листопада під гаслом «Трансформація: сила змін» відбулася наймасштабніша у Східній Європі щорічна професійна подія для кухарів, шеф-кухарів та власників ресторанного бізнесу CREATIVE CHEFS SUMMIT 2021.

Бренд СТОЖАР у супроводі найкращих світових та українських шефів долучився до великого і всебічного дослідження теми глобальної зміни культури споживання під впливом COVID-19, а також знайомив гостей події з усіма своїми продуктами допомагаючи віднайти ідеальний баланс між модерним і традиційним, та перетворювати страви на кулінарні шедеври завдяки високоякісній рафінованій олії, лінійці моноолій PREMIUM SELECT та купажованих олій СТОЖАР FUSION.

Ольга Твердохліб, керівник відділу маркетингу компанії KERNEL: «Бренд СТОЖАР залишається незмінним інгредієнтом української гастрономічної культури, і в той самий час сміливо йде на зустріч викликам сучасності. Ми постійно вивчаємо сегмент HoReCa та відповідаємо на його потреби, пропонуючи професіоналам індустрії нові рішення та корисні продукти».

28 листопада СТОЖАР традиційно підтримав головну професійну подію ресторанної індустрії України — IX Національну премію СІЛЬ. Премія заснована у 2013 році компанією HOTELIERO з метою відзначення кращих ресторанів країни, а також розвитку галузі гостинності в цілому. Цього року 145 закладів-фіналістів з усієї країни боролися за перемогу у 17 номінаціях Премії. На правах партнера події, СТОЖАР вручив нагороду найкращому м’ясному ресторану року, яким став STEAK HOUSE (Київ), та відзначив переможця ексклюзивним подарунком — однією тонною шеф-олії СТОЖАР — адже найкращі стейки країни мають смажитись лише на найкращій олії!

Мар’яна Голота, бренд-менеджер компанії KERNEL: «Для нас велика честь і відповідальність вже третій рік поспіль бути партнером найвизначнішої події ресторанної галузі України — Премії СІЛЬ! Вітати найкращих, стимулювати розвиток індустрії, шукати інноваційних рішень і нових сегментів ринку… Це вартує найбільших зусиль, адже від результату перемагають усі!»

Андрій Скіп’ян, СЕО компанії HOTELIERO: «Навіть за умов кризового прискорення та всесвітньої невизначеності ми продовжуємо рухатися до своєї мети — зробити Україну найбільш гостинною країною в Європі. У такі моменти надійне партнерство з брендом СТОЖАР — це те, що дає наснагу на осмислення глобальних змін і пошук відповідей на питання: як кожному з нас зберегти себе, але й бути готовими до нового, як творити майбутнє і змінювати світ гастрономії на краще!»



КERNEL -найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 12% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 80 країн. У 2021 фінансовому році Kernel здійснили постачання 11 млн тонн агропродукції з України на світові ринки. Крім того, компанія є лідером з продажу бутильованої соняшникової олії в Україні (торгові марки СТО ЖАР, Щедрий Дар, Чумак). Hoteliero -компанія, що створює головні події у сфері гостинності в України. Є єдиним майданчиком, який на системній основі розвиває українську індустрію гостинності, організовуючи заходи, серед яких Creative Shefs Sammit та Національна ресторанна премія Сіль.

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