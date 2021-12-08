Інтернет-магазин косметики Amoreshop розширює клієнтську аудиторію

Поруч із розвитком сфери косметологічних послуг, появою дедалі більшої кількості мережевих салонів, кабінетів краси, «домашніх» майстрів, зростає попит продукції профільних постачальників.

Показовий приклад — інтернет-магазин Amoreshop, який впевненими темпами набирає популярності серед майстрів нігтьового сервісу, як серед персоналу салонів, так і серед приватних професіоналів.

Причини зростання попиту на каталог торгового інтернет-майданчика можна пояснити його перевагами для цільової аудиторії.

Перший фактор — це доступ до брендової продукції із мінімальною націнкою. Оскільки товари для професійного нігтьового сервісу не можна назвати поширеними, наявність всього необхідно в одному каталозі спрощує завдання.

Тут можна знайти не лише потрібний гель-лак, а й супутнє обладнання для домашнього або салонного кабінету, включаючи лампи, фрезери та навіть меблі, одяг та одноразова продукція. Тут же представлені товари для роботи в будь-якій техніці та з будь-якими трендовими матеріалами у сфері нігтьового дизайну — мономери, ремувери, олії, акрили, продукція для аерографії.

Навіть новачки у сфері манікюрного сервісу розуміють, наскільки важливим є доступ до широкого асортименту витратних матеріалів, здатних задовольнити дедалі більші запити клієнтів.

Другий фактор — це доступ до сертифікованої та перевіреної продукції від провідних брендів. Встежити за появою нових позицій на ринку, як і нових брендів в індустрії, і тим більше перевіряти якість продукції досвідченим шляхом — проблематично. Альтернативне рішення — закупівлі на сайті профільного інтернет-магазину, який сам виступає гарантом оригінальності продукції та виключає появу підробок у своєму каталозі.

Третій фактор — комфортні та зрозумілі умови. Згаданий інтернет-магазин, наприклад, працює з клієнтами з багатьох міст України, пропонуючи не просто зручну доставку, а найчастіше безплатну доставку. Аналогічна ситуація зі способами оплати.

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