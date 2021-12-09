Досвідчений оператор BF&GH Travel Retail відкриє у Міжнародному львівському аеропорту мультибрендовий магазин

8 грудня набув чинності 5-річний договір оренди торгової зони Міжнародного аеропорту «Львів» імені Д. Галицького. Новим оператором безмитної торгівлі на площі 860 м² стала BF&GH Travel Retail — спільне підприємство німецької Gebr. Heinemann та української BF Group. Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

На цій площі, розташованій на 3-му поверсі головної зони вильоту, після реконструкції компанія розгорне мультибрендовий магазин. Пасажирам пропонуватимуть широкий вибір закордонних товарів: парфуми, косметику, аксесуари, солодощі тощо.

За словами директора з продажу у Східній Європі та Центральній Азії Gebr. Heinemann Олега Житомирського, укладенню договору сприяла нещодавня угода про скасування двосторонніх обмежень на повітряне сполучення між Україною та ЄС.

«Попри проблеми, які COVID-19 приніс галузі загалом, ми продовжимо інвестувати у наш український бізнес. Не лише з відкриттям у Львові, а й з реконструкцією магазинів „Борисполя“, запланованою на 2022 рік», — зазначив він.

Контракт було укладено на онлайн-аукціоні. Стартова орендна плата становила 355,414 тис. грн, а за підсумками аукціону зросла у понад 10 разів — до 3,772 млн грн. Це третя найбільша ціна оренди в Україні та перша на Львівщині.

«Щасливий з того, що великі європейські компанії заходять на український ринок, зокрема в такий непростий час. Але це — гарна ознака, що ми рухаємось у правильному напрямку та створюємо прозорі умови для ведення бізнесу. І як приклад, це зростання ціни на аукціоні приміщення в аеропорту в 10 разів. Дякую компанії за участь і перемогу», — заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Партнерство української компанії BF Group і німецької Gebr. Heinemann розпочалося у 2010 році. Партнерство вже призвело до створення торгових площ безмитної торгівлі у міжнародних аеропортах «Жуляни» (Київ) та «Бориспіль». Саймон Форд, гендиректор BF&GH, підкреслює, що компанія приділяє особливу увагу профілю пасажирів та асортименту.

«Відгуки клієнтів та аналіз даних — основа всього, що ми робимо. Ми дуже успішно адаптували нашу пропозицію безмитної торгівлі для наявних магазинів та сподіваємось розширити цей досвід роздрібної торгівлі на нашому новому місці у Львові», — наголосив він.

Як раніше заявив співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц, компанією за роки роботи в Україні до бюджету було сплачено податків і соціальних платежів близько 1 млрд грн.

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