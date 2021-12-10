Чіп обов'язковий: киянам розповіли, де вони можуть купити ялинку до Нового року

Вже з 15 грудня в Києві почнуть працювати ялинкові ярмарки, яких цьогоріч буде 187 (перелік місць їх знаходження можна знайти за посиланням. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, наголосивши, що контролювати розміщення місць продажу хвойних, вносити приписи та складати адмінпротоколи на порушників уповноважено інспекцію з благоустрою.

«Закликаю киян купувати новорічні дерева лише на офіційних ярмарках. Таких у Києві працюватиме майже 200. Адже на стихійних ринках хвойні дерева реалізовуються без документів та можуть бути шкідливими», — сказав чиновник, якого цитує сайт КМДА.

Організацією сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев у столиці займаються три комунальні підприємства — КП «Міський магазин», КП «Житній ринок» та КП «Володимирський ринок».

Нині вже почато ухвалення договорів із підприємцями щодо облаштування місць продажу на перших 48 локаціях.

Рекомендовані ціни на ялину або сосну висотою в 1 метр складають 150−200 гривень, а заввишки 2 метри — 400 гривень.

Важливо, що на кожному деревці має бути чіп, що підтверджує легальність його заготівлі.

Нагадаємо, продаж різдвяних ялинок в Україні було розпочато вже на початку грудня.

А тим часом Державна екологічна інспекція повідомила, що на тих, кого буде впіймано за нелегальною вирубкою дерев, чекає штраф у кілька тисяч гривень.

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