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Клуб споживачів

В Україні почалися облави на «автобусних піратів»: за що водіїв бусів штрафують без суду на 17 тисяч гривень

21:46 11 грудня 2021
мікроавтобус

В Україні відбуваються поліцейські перевірки пасажирського транспорту. Разом з поліцією на дорогах чергують представники «Укртрансбезпеки» та штрафують нелегальних перевізників.

Про це повідомив голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський, повідомляє UBR.

Як відомо, з 1 жовтня 2021 року в Україні набули чинності зміни у законодавстві, відповідно до яких за перевезення пасажирів та вантажів без необхідних документів передбачається штраф у розмірі від 17 тисяч гривень.

На водіїв складають протоколи про адмінпорушення без судового розгляду.

Нагадаємо, митники почали штрафувати власників мікроавтобусів, які були завезені з Європи як вантажні, а потім в Україні перероблені на пасажирські.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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