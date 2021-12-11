В Україні почалися облави на «автобусних піратів»: за що водіїв бусів штрафують без суду на 17 тисяч гривень

В Україні відбуваються поліцейські перевірки пасажирського транспорту. Разом з поліцією на дорогах чергують представники «Укртрансбезпеки» та штрафують нелегальних перевізників.

Про це повідомив голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський, повідомляє UBR.



Як відомо, з 1 жовтня 2021 року в Україні набули чинності зміни у законодавстві, відповідно до яких за перевезення пасажирів та вантажів без необхідних документів передбачається штраф у розмірі від 17 тисяч гривень.



На водіїв складають протоколи про адмінпорушення без судового розгляду.

Нагадаємо, митники почали штрафувати власників мікроавтобусів, які були завезені з Європи як вантажні, а потім в Україні перероблені на пасажирські.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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