Це дуже страшне кіно: журналістка про інтерв’ю Андрія Богдана Дмитру Гордону

Інтерв’ю колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана Дмитру Гордону шокувало журналістку Тетяну Мокріді. Про свої враження від почутого вона написала у соцмережі.

«Вино, Богдан і держава

Я не знаю, що на мене найшло, може, погода і високий тиск вплинули, але я подивилася інтерв"ю Андрія Богдана. Це понад 3 години відповідей на питання Дмитра Гордона. Скажу чесно: витримати це без пляшки вина неможливо.

Перші 30 хвилин я заспокоювала нерви аби звикнути до акающої «коломойської» манери вимовляння слів, до «сисиш, Діма» і «сатрі»; до «жопи» і «гавна», як характеристики ситуації в державі і постійно «забіканих» матерних фраз.

Андрій Богдан дійшов до прямих образ гаранта, назвав його ворогом і навіть поставив діагноз «біполярочка».

Тетяна Мокріді

Короткий зміст трьох годин: Єрмак не відходить від Президента і, можливо, піде в Президенти; сам Богдан ще не визначився, чи буде балотуватися; гарант може сам відмовитися від посади, бо страшно; а якщо досидить, то піде на другий термін; ніхто в державі не працює; для Президента Зеленського люди — глядачі, а не виборці; це просто кіно і безкінечна істерика через безпорадність; неможливо знайти бажаючих на посади міністрів; ніхто не говорить Президенту — «ні»; все делеговане Єрмаку, а він 24/7 сидить в кабінеті гаранта; про зачистки неугодних і бажання всіх посадити.

Які я для себе зробила висновки:

1. В Україні ще дуже сильні інститути держави, якщо вони витримують «богданів», «єрмаків» & Ко.

2. Політична еліта відсутня, посади обіймають люди без знань, вони не розуміють своїх повноважень і відповідальності. Панує хаос.

3. Лячно, що система безпеки і оборони держави може знаходитись в руках безпорадних людей.

4. Україні треба відмовлятися від посади Президента, бо болівар не витримає двох.

5. Можливі дострокові президентські вибори: Президент здатен сам піти з посади.

6. Я за спецпроект «Понавибирали» з обов"язковим переглядом цього інтерв"ю в кожній хаті. Хай подивляться, що за кулісами «кіна» робиться. Не смішно, як очікували. Це дуже страшне кіно.

7. Час продемонструє, хто такий Єрмак. А зараз можна сказати: «Слава Богу, що звільнили Андрія Богдана». Якщо Андрія Богдана називають впливовим політиком, то краще триматися від такої політики подалі і просто рубати дрова.

P. S. Нещодавно прочитала список літератури, який рекомендував «слугам» їхній однопартієць, спікер Руслан Стефанчук. Бракує трьох головних: Біблії, Конституції і «Книги добрих манер для дітей»… Бо після таких інтерв"ю виникає два бажання: душ і вино", — написала журналістка у фейсбуці.

Ти часом журналіст Дмитро Гордон направив запити до поліції, Служби безпеки України та Держбюро розслідувань, щоб слідчі органи перевірили відомості, озвучені в недавньому інтерв'ю колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

548

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter