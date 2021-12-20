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Які такі «терористи» живуть у голові у Зеленського, — Сергій Таран про підозру у держзраді Порошенку

17:10 20 грудня 2021
Сергій Таран

П'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Які можуть бути наслідки такого кроку для чинного президента, написав на своїй сторінці у соцмережі Депутат Київської міської ради Сергій Таран.

«У відповідь на прямі погрози Путіна почати війну та після приголомшливої інформації про інспірований з ОП зрив спецоперації із затримання вагнерівців українська влада порушила справу проти Петра Порошенка за статтею державна зрада та створення терористичної організації.

Так бачить влада «консолідацію суспільства» на тлі російської загрози, і такі «терористи» живуть у голові у Зеленського.

Чи підштовхнуть такі кроки Путіна до подальшої агресії проти України, і чи буде у Заходу бажання аж надто підтримувати Україну, у якої настільки неадекватний президент?
Питання, думаю, риторичні.

Переконаний, що відвертим переслідуванням опозиції та підігруванням російським агентам Зеленський перекреслив своє політичне майбутнє. Якщо хто не вірить, нехай спитає у Януковича", — написав Сергій Таран у фейсбуці.

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