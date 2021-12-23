Суми у платіжках скоротять: у Кабміні анонсували важливу програму

В Україні, де постійно зростають ціни на комунальні послуги, мають намір підійти системно до проблеми енергомодернізації.

У четвер, 23 грудня, на засіданні уряду схвалили законопроєкт, який спрямований на впровадження програми утеплення багатоквартирних будинків. Про це у Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду уточнив, що основна мета програми — зменшити втрату тепла та споживання газу. Це своєю чергою позначиться на сумах у комунальних платіжках.



Поки що невідомо, коли документ внесуть до Верховної Ради. Він має пройти два читання, а потім бути підписаним президентом.

Зазначимо, на початок листопада заборгованість населення за комунальні послуги досягла 65,6 млрд гривень.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року зміниться тарифи на розподіл газу для 40 компаній. Підвищення становитиме 10−15%. Більш ніж на 17% зросте тариф на послуги з передачі електричної енергії на 2022 рік.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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