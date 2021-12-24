Чим загрожує авто неякісне зимове дизпаливо: пояснив Інститут потребекспертиз

Заправлятися низькопробним дизелем особливо небезпечно під час морозів. За словами експертів, таке пальне за низьких температур має тенденцію втрачати плинність і перетворює авто на «нерухомість». Інститут споживчих експертиз відібрав та перевірив зразки «євродизелю» 15 мереж — ОККО, WOG, SHELL, KLO, PRIME, ZOG, SOCAR, АВІАС, «БРСМ-нафта», МОТТО, MARSHALL, ULTRA, Neftek, Brent Oil та «Восток». Також були придбані зразки брендових сортів, — Pulls Diesel «Арктика» (OKKO), Mustang (WOG), Ventus (KLO), Nano+ (SOCAR) та V-power (SHELL).

У лабораторії всі зразки пройшли перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими для дизеля параметрами: гранична температура фільтрації, температура спалаху в закритому тиглі та вміст сірки. Експерти інституту розділили результати на три зони — червону, синю та зелену. У червону потрапили мережі, пальне яких виявилося некондиційним, тобто мало суттєві відхилення у показниках; у синю — без порушень, але без «запасу міцності»; та в зелену — результати відповідали всім нормативам та мали «запас міцності» за якістю.

У червоній зоні порушників опинилися мережі-дискаунтери. До аутсайдерів потрапили чотири зразки стандартного зимового дизеля, які були придбані в мережах «БРСМ-нафта», МОТТО, Brent Oil, «Восток».

В Інституті споживчих експертиз наголошують, коли температура фільтрації нижча за норматив, пальне втрачає свої властивості: «Особливо це небезпечно в період морозів». Щодо порушення температури спалаху, це, як зазначають експерти Інституту, може свідчити про незаводське походження пального, в якому є надлишок шкідливої сірки, що збільшує його пожежонебезпеку під час аварії.

«Основні проблеми зосереджені у частині вмісту шкідливої сірки. У зразку „Восток“ — понад двадцятикратне перевищення (228 мг/кг), а у дизеля МОТТО — тридцятикратне (309 мг/кг). В аутсайдерах за показником вмісту сірки виявився і дизель „БРСМ-Нафти“. Для сучасного дизельного двигуна системне потрапляння такого пального до системи може стати фатальним. Абсолютний антирекорд за історію досліджень належить зразку, придбаному у мережі Brent Oil — 912 мг/кг (нагадаємо, норма не вище 10 мг/кг)!» — цитує ТСН експертів Інституту.

За словами представників Інституту потребекспертиз, така концентрація практично гарантовано призведе до ремонтів та фінансових втрат, не кажучи вже про вихлоп, через який оксид може потрапити у легені пішоходів.

«У синю зону потрапив дизель, який реалізується в мережах SHELL, АВІАС, MARSHALL, ULTRA та Neftek, він відповідає всім вимогам ДСТУ, але без „запасу міцності“. На подив експертів, до цієї групи потрапив і зразок з „преміального“ табору, а саме V-power SHELL, температура фільтрованості якого виявилася лише мінус 21 за Цельсієм, що відповідало результатам „звичайного“ дизеля цієї мережі», — повідомляє ТСН.

За даними ТСН, у зелену зону лідерів із 15 учасників потрапили лише 5 зразків звичайного зимового дизеля — ОККО, WOG, KLO, PRIME та ZOG. З брендових сортів у цій зоні виявилися 3 з 5 мереж — OKKO (Pulls Diesel «Арктика»), WOG (Mustang) та KLO (Ventus), які витримують температури до -40 ° С).

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