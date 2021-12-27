У Міненерго прокоментували можливість відключення опалення на новорічні свята

Компанія НАК «Нафтогаз», яка постачає газ не лише для населення, а й підприємства ЖКГ, запевнила, що контракти з підприємствами теплокомуненерго на постачання газу на 2022 рік укладено й вони будуть отримувати необхідні для стабільної роботи обсяги палива.

Так, міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував можливість відключення тепла у житлових будинках на новорічні свята через брак газу, передає УНІАН.



«Я попросив, щоб надали цифри. НАК „Нафтогаз“ запевняє, що контракти укладено та обсяги будуть ті, які потрібні. На жаль, дуже багато маніпуляцій на цій темі», — сказав Галущенко.

Нагадаємо, раніше представники «Укртеплокомуненерго» заявляли, що українці на новорічні свята можуть залишитися без тепла через брак газу.

Закачувати газ до газових сховищ припинили на початку жовтня 2021 року. До початку опалювального сезону 2021−2022 років у підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд кубометрів палива, що менше ніж у 2020 році.

В уряді заявляли, що запасів газу у підземних сховищах вистачить для стабільного проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, в уряді визнали, що у 2022 році на 13% зросте ціна газу для побутових споживачів та на 6% вартість опалення. Експерти вважають, що зростання тарифів буде вищим.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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