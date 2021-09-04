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Україна

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

8:49 4 вересня 2021
газ

НАК «Нафтогаз України» в цьому опалювальному сезоні буде продавати газ населенню за ціною 7,4 гривні за кубічний метр. Про це в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив очільник компанії Юрій Вітренко.

За словами чиновника, це в три рази нижче, ніж поточна вартість на спотових ринках.

За словами Вітренка, далі, понад обсягу газу, який передбачений для потреб населення, діє поточна ринкова спотова ціна.

Він також додав, що тепловики повинні постачати тепло комерційним компаніям за цінами, які відображають ринкові.

Вітренко дав зрозуміти, що теплокомуненерго, якщо будуть брати газ для потреб бюджетних організацій, то можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні за кубометр, як для населення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що українцям доведеться звикати до нових тарифів, оскільки в Європі ціна на газ зросла до максимуму за 13 років.

«ФАКТИ» публікували, які тарифи пропонують своїм клієнтам постачальники газу у вересні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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