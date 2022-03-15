У Києві працюють ринки та відкриваються ярмарки: де і коли можна купити продукти (адреси)

У столиці, де з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня запровадили комендантську годину, загалом працюють 27 підприємств ринкової торгівлі.

Як повідомляють у КМДА, орієнтовний режим роботи із 10:00 до 15:00. Оскільки місто живе в умовах воєнного стану, графік роботи може змінюватися.

Працюють:

Деснянський район: ринок «Лісовий», вул. Миропільська, 2

Дарницький район: ринок «Дарницький», вул. Сормовська, 15

Подільський район: ринок «Виноградар», просп. В. Порика, 2-А

Солом'янський район: ринок «Севастопольський», б-р Чоколівський 5−7

Солом'янський район: ринок «Солом'янський», вул. Солом’янська, 24

Святошинський район: ринок «Дніпро», б-р Кольцова, 12

Голосіївський район: ринок «Володимирський», вул. Антоновича, 115

Святошинський район: ринок «Ілліс», вул. Чорнобильська, 16/80

Святошинський район: ринок «Шлях», вул. Зодчих, 52-А

Голосіївський район: ринок «Одеський», просп. Ак. Глушкова, 32−38

Голосіївський район: «Теремки», вул. Лятошинського, 14

Печерський район: ринок «Печерський», пл. Печерська, 2

Печерський район: т/м «Печерський», вул. М. Бойчука, ½

Подільський район: ринок «Мостицький», просп. Правди, 3-А

Солом'янський район: «Відрадненський» (міні-маркет на фасаді), б-р В. Гавела, 18

Святошинський район: ринок «Борщагівський», вул. Зодчих, 58-А

Дніпровський район: «Березняки», вул. І. Миколайчука, 4

Деснянський район: ринок «Вигурівський», вул. Оноре де Бальзака, 94

Деснянський район: «Полюс», просп. В. Маяковського, 17

Деснянський район: т/м «Полюс», просп. В. Маяковського, 26

Деснянський район: «Фермер», вул. Електротехнічна, 18

Деснянський район: «Радосинь», вул. Драйзера, 8

Деснянський район: «Дніпряночка», вул. Оноре де Бальзака, 94

Деснянський район: «МАЯК» — ринковий комплекс, просп. В. Маяковського, 75/2

Дарницький район: Позняки (біля ринку), вул. Ревуцького, 12/1

Подільський район: ринок «Житній» (курятина, гарячі напої), вул. Верхній Вал, 16

Голосіївський район: т/м «Феофаніївський», вул. Академіка Заболотного, 48-А.

Готовий до роботи й Бессарабський ринок: наразі запрошують охочих працювати, оскільки працівники, які торгували тут раніше, живуть у Київській області і не мають змоги приїхати.

Відновлено проведення міні-ярмарків у Голосіївському та Дарницькому районах, де реалізується картопля та овочі борщового набору, бакалія тощо:

просп. Голосіївський, 116;

просп. Науки, 88;

вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

вул. Анни Ахматової перетин із вул. Петра Григоренка;

перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової;

вул. Ревуцького, 23−25.

Найближчим часом КП «Міський магазин» організує міні-ярмарки (до 5 наметів) в Оболонському та у Деснянському районах.



Напередодні голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов запевнив, що Київ не в облозі. За його словами, оточення міста немає. Ннайбільше противнику вдалося просунутися на Житомирському напрямку, де його було зупинено в районі Ясногородки. Така сама ситуація на Обухівському та Бориспільському напрямах.

Фото Pixabay

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