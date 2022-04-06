Благовіщення Пресвятої Богородиці: історія, заборони та прикмети свята

В п'ятницю, 7 квітня, православні та грекокатолики відзначатимуть одне з 12 найважливіших свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Добру звістку Діві Марії приніс архангел Гаврило, сказавши їй, що вона стане матір'ю Сина Божого.

«Багато разів ми під час святкового богослужіння чутимемо відоме нам вітання архангела: „Радуйся!“. І сьогодні, незважаючи на все зло, несправедливість, страшні випробування та скорботи, які випали на долю нашого народу, ми повинні вірити в те, що вже незабаром теж отримаємо радісну і добру звістку про нашу перемогу над агресором. Заради цього ми тримаємося, боремося і не здаємося. Тож молімося до Пресвятої Богородиці, нашої найпершої Заступниці, Непереможної Воєводи, благаючи Її про заступництво і допомогу! Вірмо: добро утвердиться, а зло обов’язково буде покаране» , — повідомляють у ПЦУ.

Цього дня, як і на багато церковних свят, існують свої традиції. Вважається, що на Благовіщення слід відвідати храм, а якщо це неможливо, то обов'язково знайти час для молитви. І для допомоги тим, хто її потребує.

Незважаючи на те, що Великий піст триватиме до Великодня, у цей день робиться невелике послаблення — дозволені рибні страви та вино.

За традицією, на Благовіщення у храмах не відбуваються заупокійні служби та моління, а також не проводять вінчання. Людям радять уникати непотрібної метушні, ненависті, гніву, роздратування та агресії. А ще не рекомендують прибирати, займатися рукоділлям та важкою працею. Під забороною — зрізання квітів та обрізання дерев. Вважається, що Богородиця благословляє все, що росте.

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Фото зі сторінки ПЦУ у соціальних мережах

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