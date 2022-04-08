Як отримати рекордний урожай картоплі і які сорти точно вас не розчарують: поради фахівців

Війна війною, а посадка картоплі — за розкладом. Ще тиждень-два, і українські господарі почнуть роботи на городі, а саме цей овоч є одним із головних, бо годує родину цілий рік. То ж коли краще висаджувати бульбу і які сорти для цього найкраще підходять, читайте далі.

«Зазвичай люди один в одного беруть картоплю та садять багато разів один і той самий посадковий матеріал. І вже довели цю звичку до того, що в минулі роки з посадженого відра зібрали відро врожаю. В агрономії це називається „виродження картоплі“. Раз на чотири роки її обов'язково слід замінювати. Потрібно просто з'їсти бульбу чи продати, та в жодному разі на п'ятий рік не садити, бо буде не врожай, а сльози. Проведіть якісне сортооновлення, — радить експертка Всесвітнього банку із плодоовочівництва Оксана Руженкова. — Крім того, українці звикли садити картоплю на травневі свята. Це велика помилка, адже в світі триває глобальне потепління, що призвело до встановлення на території багатьох країн посухи. Україна не виняток. Немає дощів — жоден овоч не проросте й не виросте. Весна стала значно довшою, літній період скоротився до місяця, а це час, за який картопля має дозріти й сформувати гарну плотну шкірку. Не потрібно боятися того, що ґрунт промерзне. Навпаки, сніг чи дощ дасть поштовх посадженій картоплині нормально прорости, сформувати належну кількість бульб під кущем, а далі чи велика вона буда за розмірами, чи ні — не настільки принципово. Вона буде. Копати тепер картоплю варто не в середині серпня, як ми звикли, а на місяць пізніше. Й робити це можна до початку листопада».

Саджати бульбу експерти радять, коли температура ґрунту не опускається нижче за 7 градусів тепла. Зазвичай це відповідає температурі повітря вдень +12° і не менше +5° вночі.

«Що ж до сортів, із найбільш популярних сортів рекомендую Белла роза, Гранада, Рів’єра, Арізона, Королева Анна, Лабелла, Мелоді, Опал, Ред леді, Сіфра».

«Великі картоплини перед посадкою слід порізати повздовж на великі шматки з 2−3 вічками, — розповідає фермер з Вінниччини Віталій Поймало. — Якщо цього не робити, у корчі буде 5−7 стебел. Це призведе до конкуренції між ними за живлення та світло. Стебла вийдуть тонкі й слабкі. Ще один нюанс: як розташувати картоплину. Важливо покласти її вічком донизу — щоб пагін, шукаючи шлях до сонця, виріс довший. Якщо обирати на посадку бульби середнього розміру, то різати їх не слід, а варто лише обірвати в них бокові вічка, залишивши 2−3 на „верхівці“. У цій частині бульби найбільше стимуляторів росту. Для профілактики боротьби з грибковими захворюваннями до розчину суперфосфату корисно буде додати 50−70 грамів звичайної харчової соди, лужна реакція якої убезпечує рослини від зараження».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що і коли краще садити у квітні та коли проводити роботи в саду.

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