Третина квітня сприятлива для робіт на городі — що і коли краще садити

Науковці довели, що гравітація Місяця може впливати на життєдіяльність живих організмів. Квітень — доволі сприятливий для посіву чи висадки рослин. Майже третина днів ідеально підходить для робіт на городі, повідомляє «Зелена садиба». Хоча у квітні погодні умови в Україні можуть бути різними, але раніше чи пізніше цього місяця вже можна щось посіяти у відкритий ґрунт там, де зійшов сніг. Нічого не забути зробити в ці гарячі квітневі дні в саду й на городі допоможе місячний посівний календар на квітень.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 16, 23−25, 29, 30 квітня.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;

батат — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22 квітня;

буряк, морква, пастернак — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;

редька, ріпа — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;

редис — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;

селера, петрушка на корінь — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня.

Цибулеві:

цибуля городня — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;

цибуля на зелень, шніт — 8, 9, 15, 26, 27 квітня;

часник — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь — 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27 квітня.

Овочі та зернові:

томати, фізаліс — 8, 9, 15, 17, 18 квітня;

солодкий і гострий перець — 8, 9, 15, 17, 18;

баклажани — 8, 9, 15, 17, 18;

огірки — 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27;

броколі, цвітна капуста — 8, 9, 15;

рання капуста — 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27;

середня та пізня капуста — 8, 9, 15;

кале, пак-чой та інша листова капуста — 8, 9, 15, 21, 22, 26−28;

стеблова селера — 8, 9, 15, 21, 22;

кабачки, патисони, гарбуз — 8, 9, 15;

баштанні — 8, 9, 15, 17, 18;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) — 8, 9, 15;

кукурудза — 8, 9, 15;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) — 8, 9, 15, 17−22;

соняшник — 8−12;

міцелій — 8, 9, 15.

Зелень та трави:

листовий салат — 8, 9, 15, 21, 22, 26−28;

шпинат — 8, 9, 15;

качанні салати, цикорій — 8, 9, 15, 17, 18;

рукола, крес-салат, листова гірчиця — 8−10, 12−15, 28;

мангольд — 8, 9, 15;

щавель — 8, 9, 15, 17, 18;

кріп та фенхель — 8, 9, 15;

петрушка, кінза та селера на листя — 8−10, 12, 13, 14, 15, 28;

базилік, материнка, розмарин — 8, 9, 15, 17, 18;

лікарські та чайні культури — 8, 9, 15, 17−20;

мікрозелень — 8, 9, 15, 17, 18.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22;

яблуня — 19−22;

груша, айва — 15, 21, 22;

абрикос, вишня, слива, персик — 15, 19−22;

черешня — 10−12, 19, 20;

волоський горіх, фундук — 15, 19−22;

калина, шипшина, горобина, обліпиха — 8, 9, 17−20, 26, 27;

глід — 8−12, 17, 18, 28;

смородина — 8−12, 17, 18, 26, 27;

малина — 8, 9, 17, 18;

аґрус та інші ягідники — 8, 9, 17, 18;

виноград — 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27.

Декоративні рослини:

газони та ґрунтопокрівні рослини — 8−15, 19, 20, 28;

сидерати — 8−15, 17−22;

однорічники — 8−10, 12−15, 28;

цибулинні та бульбові — 12−14, 17−18, 21−22, 26−27;

трав’янисті багаторічники — 8−15, 17, 18, 21, 22;

хвойні — 10−14, 19, 20;

живі огорожі — 10−14, 19, 20;

чагарники та дерева — 10−13, 17−21, 26;

ліани — 13, 14, 15, 19, 20.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter