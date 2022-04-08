Третина квітня сприятлива для робіт на городі — що і коли краще садити
Науковці довели, що гравітація Місяця може впливати на життєдіяльність живих організмів. Квітень — доволі сприятливий для посіву чи висадки рослин. Майже третина днів ідеально підходить для робіт на городі, повідомляє «Зелена садиба». Хоча у квітні погодні умови в Україні можуть бути різними, але раніше чи пізніше цього місяця вже можна щось посіяти у відкритий ґрунт там, де зійшов сніг. Нічого не забути зробити в ці гарячі квітневі дні в саду й на городі допоможе місячний посівний календар на квітень.
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 16, 23−25, 29, 30 квітня.
Коренеплоди:
картопля, топінамбур — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;
батат — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22 квітня;
буряк, морква, пастернак — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;
редька, ріпа — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;
редис — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;
селера, петрушка на корінь — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня.
Цибулеві:
цибуля городня — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;
цибуля на зелень, шніт — 8, 9, 15, 26, 27 квітня;
часник — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 квітня;
цибуля порей, єгипетська, рокамболь — 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27 квітня.
Овочі та зернові:
томати, фізаліс — 8, 9, 15, 17, 18 квітня;
солодкий і гострий перець — 8, 9, 15, 17, 18;
баклажани — 8, 9, 15, 17, 18;
огірки — 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27;
броколі, цвітна капуста — 8, 9, 15;
рання капуста — 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27;
середня та пізня капуста — 8, 9, 15;
кале, пак-чой та інша листова капуста — 8, 9, 15, 21, 22, 26−28;
стеблова селера — 8, 9, 15, 21, 22;
кабачки, патисони, гарбуз — 8, 9, 15;
баштанні — 8, 9, 15, 17, 18;
стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) — 8, 9, 15;
кукурудза — 8, 9, 15;
зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) — 8, 9, 15, 17−22;
соняшник — 8−12;
міцелій — 8, 9, 15.
Зелень та трави:
листовий салат — 8, 9, 15, 21, 22, 26−28;
шпинат — 8, 9, 15;
качанні салати, цикорій — 8, 9, 15, 17, 18;
рукола, крес-салат, листова гірчиця — 8−10, 12−15, 28;
мангольд — 8, 9, 15;
щавель — 8, 9, 15, 17, 18;
кріп та фенхель — 8, 9, 15;
петрушка, кінза та селера на листя — 8−10, 12, 13, 14, 15, 28;
базилік, материнка, розмарин — 8, 9, 15, 17, 18;
лікарські та чайні культури — 8, 9, 15, 17−20;
мікрозелень — 8, 9, 15, 17, 18.
Ягідно-плодовий сад:
суниця та полуниця — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22;
яблуня — 19−22;
груша, айва — 15, 21, 22;
абрикос, вишня, слива, персик — 15, 19−22;
черешня — 10−12, 19, 20;
волоський горіх, фундук — 15, 19−22;
калина, шипшина, горобина, обліпиха — 8, 9, 17−20, 26, 27;
глід — 8−12, 17, 18, 28;
смородина — 8−12, 17, 18, 26, 27;
малина — 8, 9, 17, 18;
аґрус та інші ягідники — 8, 9, 17, 18;
виноград — 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27.
Декоративні рослини:
газони та ґрунтопокрівні рослини — 8−15, 19, 20, 28;
сидерати — 8−15, 17−22;
однорічники — 8−10, 12−15, 28;
цибулинні та бульбові — 12−14, 17−18, 21−22, 26−27;
трав’янисті багаторічники — 8−15, 17, 18, 21, 22;
хвойні — 10−14, 19, 20;
живі огорожі — 10−14, 19, 20;
чагарники та дерева — 10−13, 17−21, 26;
ліани — 13, 14, 15, 19, 20.
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