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Спорт

«Фенербахче» — «Шахтар» — 1:0: відео матчу в Туреччині

18:54 19 квітня 2022
Шахтар Донецьк

У вівторок, 19 квітня, у Стамбулі на стадіоні «Шюкрю Сараджоглу» пройшов черговий матч у рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace між місцевим «Фенербахче» та донецьким «Шахтарем».

Нагадаємо, що цей поєдинок став третім для «гірників» у рамках євротурне. Раніше підопічні Роберто де Дзербі мінімально поступилися грецькому «Олімпіакосу» (0:1) та обіграли польську «Лехію» (3:2) завдяки голу 12-річного хлопчика з Маріуполя. Що стосується «Фенербачхе», то стамбульці займають другий рядок у турнірній таблиці, маючи дев'ятиматчеву безпрограшну серію в чемпіонаті країни — щоправда, шансів поборотися за золоті нагороди практично немає з відставанням від «Трабзонспору», що лідирує, у 11 очок за п'ять турів до кінця.

Зазначимо, що тренувальний табір «Шахтаря» в Туреччині поповнився ізраїльтянином Манором Соломоном, який після початку війни виїхав на батьківщину.

«Фенербахче» (Стамбул, Туреччина) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 1:0

«Шахтар»: Пятов (Шевченко, 46), Конопля (Капінус, 46), Бондар (Драмбаєв, 90), Матвієнко (Марлон, 46), Ракицький (Фарина, 52), Степаненко, Бондаренко, Топалов (Судаков, 46), Мудрик, Соломон (Мишньов, 83), Сігеєв.

Гол: Валенсія (26).

Повне відео матчу

Додамо, що також у рамках Shakhtar Global Tour for Peace «гірники» планують провести 1 травня товариський матч із хорватським «Хайдуком».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» Георгій Судаков уперше став батьком.

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