У Росії противники війни з Україною мовчать. А кремлівська пропаганда працює на повну силу. Блогер Олексій Копитько у Фейсбуці проаналізував її нові тенденції.

«Не коментуватиму обстановку на фронті. Довіряйте ЗСУ , — пише Олексій Копитько. — Два слова про ситуацію в РФ.

У Росії замигали різні діячі, які ніби лають «спеціальну військову операцію». З розумінням лають, аргументовано. Є лише одне «але». Здебільшого це ручні персонажі, які роками грали роль спойлерів для різних аудиторій.

Вже вийнято з комор «російських націоналістів», «представників наукової та творчої інтелігенції» і навіть деяких «правозахисників». Їхня синхронна поява на арені — явна ознака того, що російська влада зафіксувала зростання протестних настроїв. І щоб ці настрої контролювати, запускають хоровод із спеціально навчених людей.

Є дуже чіткий маркер. Якщо «опозиціонери» та «бунтарі» за свою активність реально не страждають — або влада вважає їх безпечними, тому що вони вбудуються в систему за першого ж окрику, або це з самого спочатку постановка. Будь-який неконтрольований протест росвлада закочує в асфальт на ранній стадії, максимально приховуючи та спотворюючи інформацію, щоб іншим не кортіло.

У цій «критиці» цікаво одне — на кого каналізують негатив. З натовською воєнщиною все ясно. Але як тільки нарівні з басурманами буде дозволено різними голосами таврувати злодійкуватих генералів-зрадників — це явний сигнал до чисток. Отже, ми переходимо на наступний рівень, коли росвлада змушена пускати у витрату частину еліти, щоб утримати ситуацію.

Передчасне утоплення крейсера «Москва» дає наочну ілюстрацію побуту та звичаїв усередині російської армії та російського суспільства. Причому, це ж не просто армія, не якісь дикі мотострілки. Це флагман флоту (хоч і найслабшого). Дарагіє расеяне отримують максимально чітке посилання, що треба ховати своїх дітей від призову та від мобілізації. Тому що Путін може дати будь-який наказ у телевізорі, але срочники, яких там немає, вже загинули сотнями. Тільки на одній «Москві» вже з десяток набереться.



Дуже невчасно.

Тому що Кремль зараз готує грунт для масової мобілізації. Якщо раніше Україна нібито збиралася напасти на ОРДЛО, то зараз уже ціле НАТО має намір напасти на Росію-матінку. Всі до зброї!

І ось тут прям цікаво. Бо це дуже небезпечна гра.

Росіяни люто схвалювали «спецоперацію» проти жменьки бендерівців та наркоманів. А воювати з НАТО — це зовсім інше. Настрої можуть хитнутися найдивовижнішим чином.

Для нас нічого не змінюється. Продовжуємо робити те, що рано чи пізно змусить Росію відповзти" .

Головне фото OSINTtechnical з Twitter

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