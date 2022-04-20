Ф'юрі ледве стримав розгніваного батька на дуелі поглядів з Уайтом: відео інциденту

У середу, 20 квітня, пройшла прес-конференція перед боєм за чемпіонський пояс WBC у суперважкій вазі між володарем титулу Тайсоном Ф'юрі (31 перемога, 22 з них — нокаутом, 1 нічия) та Ділліаном Уайтом (28 перемог, 19 з них — нокаутом). 2 поразки).

Завершилася вона традиційно дуеллю поглядів. Тайсон поводився дуже коректно, що для нього в принципі не властиве, а ось лаври головного скандаліста вирішив перебрати на себе його батько й за сумісництвом тренер. Зокрема, Ф'юрі-старшого буквально розлютило, що Уайт назвав його «ідіотом», і володарю пояса WBC коштувало чимало зусиль, щоб стримати праведний гнів батька.

Нагадаємо, що поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Уайтом пройде в суботу, 26 квітня, у Лондоні на стадіоні «Уемблі». Усі квитки на 94-тисячну арену вже розпродані, і майбутній матч стане найвідвідуванішим серед боксерських боїв у XXI столітті, побивши попереднє досягнення у поєдинку між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа, який у 2017 році зібрав на тому ж «Уемблі» 88 тисяч глядачів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися бій Ф'юрі — Уайт на території України у прямому ефірі.

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