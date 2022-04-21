Марія Шарапова у день народження повідомила про вагітність
Колишня найсильніша тенісистка світу та володарка кар'єрного «Великого шолома» Марія Шарапова, яка оголосила в 2020 році про завершення зіркової кар'єри, в день 35-річчя повідомила 4,2 млн своїх підписників у Instagram, що чекає на первістка.
«Коштовний початок! Поїдання іменинного торта на двох завжди було моєю спеціалізацією», — підписала росіянка, котра мешкає в США, фото, на якому вона гладить свій збільшений животик.
Офіційно Шарапова незаміжня, але вже півтора роки заручена з батьком своєї майбутньої дитини — британським мільйонером Александром Гілксом, який у минулому працював у відомій французькій фірмі Louis Vuitton, а потім переїхав до Нью-Йорка, де зайнявся торгівлею предметами мистецтва.
Нагадаємо, що свого часу Марія Шарапова зустрічалася із солістом поп-рок гурту Maroon 5 Адамом Левіном. У жовтні 2010-го було оголошено про її заручини зі словенським баскетболістом із НБА Сашою Вуячичем, але у 2012-му Марія (до речі, її зріст — 188 см, а розмір взуття — 43-й) оголосила, що вони розлучилися. Потім у росіянки був роман із болгарським тенісистом Григором Димитровим. А в жовтні 2018 року Шарапова опублікувала у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram фото британського мільйонера Александра Гілкса, підтвердивши, що перебуває з ним у романтичних стосунках.
За свою 15-річну кар'єру Марія Шарапова заробила понад 300 мільйонів доларів, з яких призові за виступи на корті становлять лише десяту частину, а решта — результат видатної роботи зі спонсорами. При цьому особистий стан її нареченого-«бідняка», який особисто знайомий із принцами Вільямом та Гаррі, оцінюється у 20 мільйонів доларів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одіозна дружина ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка народила другу дитину.
Фото Instagram2152
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