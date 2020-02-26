Мария Шарапова объявила о завершении теннисной карьеры (фото)

Спорт

Знаменитая теннисистка, 32-летняя экс-первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом россиянка сама написала в колонке для журнала Vogue, опубликованной 26 февраля.

«Как вы оставляете позади единственную жизнь, которую вы знали? Как вы уходите с кортов, на которых тренировались с тех пор, когда вы были маленькой девочкой, из игры, которую вы любите — той, которая доводила вас до скрываемых слез и невыразимой радости, спорта, в котором вы нашли семью и поклонников, которые поддерживали вас больше 28 лет? Для меня это впервые, так что простите. Теннис, я говорю «до свидания», — написала Мария Шарапова.

Эту информацию в Twitter подтвердил корреспондент The New York Times Кристофер Клэри, сообщивший, что 32-летней спортсменке не надоел теннис, но она устала бороться со своим телом (иными словами, с травмами).

Отметим, что Мария Шарапова, которая в свое время отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение допинга, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Она — одна из 10 женщин-тенниситок в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Свой последний матч тенниситка провела на Открытом чемпионате США-2019, проиграв в первом раунде американке Серене Уильямс в двух сетах. За карьеру в теннисе Шарапова заработала 37,5 млн долларов, но куда больше денег ей принесли рекламные контракты.

В свое время Мария Шарапова встречалась с солистом поп-рок группы Maroon 5 Адамом Левином. В октябре 2010-го было объявлено о ее помолвке Шараповой со словенским баскетболистом из НБА Сашей Вуячичем, но в 2012-м Мария (кстати, ее рост — 188 см) объявила, что они расстались. Затем у россиянки был роман с болгарским теннисистом Григором Димитровым. А в октябре 2018 года Шарапова опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram фото британского миллионера Александра Гилкса, подтвердив, что состоит с ним в романтических отношениях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру.

Фото Getty Images, Instagram



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